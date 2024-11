Audi Q5: Δείτε αναλυτικά τις τιμές του νέου μοντέλου

Η Audi παρουσιάζει τώρα την τελευταία γενιά του best seller: το νέο Q5, το οποίο και δυναμικό. Είναι το πρώτο SUV που βασίζεται στην πλατφόρμα PPC και τροφοδοτείται από αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου που έχουν γίνει ακόμα πιο οικονομικοί χάρη στην τεχνολογία MHEV plus. Το Q5 εντυπωσιάζει με ένα μοντέρνο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment) και την φιλοσοφία λειτουργίας του, τις εξατομικεύσιμες digital υπογραφές φωτισμού και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Το σπορ Audi SQ5 συμπληρώνει τη νέα γκάμα του μοντέλου στην πρεμιέρα του, ενώ στο μέλλον, θα εμπλουτιστεί με plug-in hybrid εκδόσεις.

Το "Digital Stage", μία ψηφιακή σκηνή εμπρός από τον οδηγό και τον συνοδηγό, αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του εσωτερικού. Η λεπτή, κυρτή πανοραμική οθόνη Audi MMI τεχνολογίας OLED φιλοξενεί το Audi Virtual Cockpit 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 14,5 ιντσών. Η καθαρή, οριζόντια διάταξη της οθόνης Audi MMI ενσωματώνεται απόλυτα στο εσωτερικό. Ειδικά για τον συνοδηγό, διατίθεται η MMI οθόνη συνοδηγού 10,9 ιντσών. Χάρη στην τεχνολογία Active Privacy Mode, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα infotainment χωρίς να αποσπάται η οπτική προσοχή του οδηγού. Ταυτόχρονα, προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης του οδηγού στην πλοήγηση, για παράδειγμα.Ο εκπαιδευόμενος φωνητικός βοηθός, Audi assistant, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο πολλών λειτουργιών του οχήματος. Ο ψηφιακός βοηθός με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης (AI) είναι ενσωματωμένος στο όχημα και απεικονίζεται για πρώτη φορά από ένα avatar στην κεντρική οθόνη αφής του MMI και στο Head-up Display.

Ένα ιδιαίτερα πρακτικό χαρακτηριστικό του Audi Q5 SUV είναι η πλήρως ρυθμιζόμενη πίσω σειρά καθισμάτων. Μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος και να ανακληθεί, αυξάνοντας έτσι τον όγκο του χώρου αποσκευών ή την άνεση για τους πίσω επιβάτες, όπως απαιτείται. Οι πίσω θέσεις φιλοξενούν άνετα τρία άτομα. Με τα πίσω καθίσματα σε πλήρη αναδίπλωση, ο όγκος αποθήκευσης αυξάνεται στα 1.473 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου. Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια σε μια ειδικά σχεδιασμένη θήκη κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, παρέχοντας ακόμη περισσότερο χώρο για τις αποσκευές.

Υπερσύγχρονοι κινητήρες εσωτερικής καύσης τεχνολογίας MHEV plus

Το νέο Audi Q5 βασίζεται στην πλατφόρμα PPC (Premium Platform Combustion), μια αρχιτεκτονική πλατφόρμας για συμβατικά, από άποψη ενέργειας κίνησης, οχήματα με διαμήκεις εγκατεστημένους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το νέο σύστημα MHEV plus με ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt υποστηρίζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η γεννήτρια του κινητήριου συστήματος παράγει πρόσθετη ροπή κίνησης έως και 230 Nm και έως 18 kW (24 hp) ισχύος. Η μπαταρία ιόντων λιθίου των οχημάτων τεχνολογίας MHEV plus βασίζεται στη χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και έχει χωρητικότητα 1,7 kWh. Τα κύρια καθήκοντα της γεννήτριας εκκίνησης με ιμάντα είναι η εκκίνηση του κινητήρα και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην μπαταρία.

Τρεις κινητήρες στο λανσάρισμα στην αγορά

Στο λανσάρισμα του νέου Audi Q5 SUV στην ελληνική αγορά, θα είναι διαθέσιμοι τρεις κινητήρες, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα συστήματα κίνησης. Κατά την κυκλοφορία στην αγορά, όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με τεχνολογία MHEV plus, η οποία μπορεί να παρέχει έως και 18 kW (24 PS) πρόσθετης ισχύος για μικρά χρονικά διαστήματα. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic 7 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης quattro.

Ο 2.0 TFSI κινητήρας αποδίδει 150 kW (204 PS), με μέγιστη ροπή 340 Nm (Μικτή κατανάλωση – WLTP: 7,6-6,8 lt/100km / Εκπομπές ρύπων CO₂ συνδυασμένος κύκλος - WLTP: 174 - 154 g/km / CO2 class: F-E).

Ο 2.0 TDI γενιάς EA288 evo αποδίδει 150 kW(204 PS) και 400 Nm ροπής (Μικτή κατανάλωση – WLTP: 6,6-5,9 lt/100km / Εκπομπές ρύπων CO₂ συνδυασμένος κύκλος - WLTP : 174 - 154 g/km / CO2 class: F-E).

To νέο Audi SQ5 τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας κατά την κυκλοφορία στην αγορά. Ο V6 TFSI με κυβισμό τριών λίτρων είναι ισχύος 270 kW (367 PS) και έχει μέγιστη ροπή 550 Nm (Μικτή κατανάλωση – WLTP: 8,6-8,0 lt/100km / Εκπομπές ρύπων CO₂ συνδυασμένος κύκλος - WLTP : 196 - 182 g/km / CO2 class: G).

Η Audi παρέχει μια μεγάλη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης στο νέο Q5, των οποίων οι λειτουργίες βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινή ζωή και την οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του δρόμου. Το Αυτόματο Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης με ένδειξη απόστασης (Park Assist plus), το Adaptive Cruise Control και ο Περιοριστής Ταχύτητας, το Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning), και το Προηγμένο Σύστημα Παρακολούθησης Κόπωσης Οδηγού περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Το Active Front Assist συνδυάζει τέσσερις λειτουργίες υποστήριξης: Υποβοήθηση Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης εμπρός (Front Emergency Brake Assist), Υποβοήθηση Αποφυγής (Evasion Assist), Υποβοήθηση Στροφής (Turn Assist) και Σύστημα Επιτήρησης Εμπρόσθιου Χώρου & Προειδοποίησης Οδηγού σε διασταυρώσεις με λειτουργία αυτόματης πέδησης (Front Cross Traffic Assist).

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Αudi Q5 Progressive TFSI Hybrid quatrro S tronic 204 PS €69.980

Audi Q5 Progressive TDI Hybrid quatrro S tronic 204 PS €71.980

Audi SQ5 SUV TFSI Hybrid S Tronic 367 PS €99.980

Tα νέα Audi Q5 SUV και Audi SQ5 SUV θα λανσαριστούν στη Γερμανία, στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα νέα Audi Q5 SUV και Audi SQ5 SUV θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία στην ελληνική αγορά από τον Οκτώβριο του 2024.Δύο εκδόσεις είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά: advanced και S line. Επιπλέον, διατίθεται το μοντέλο SQ5. Η S line και το SQ5 διαφοροποιούνται με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα σε σχήμα L, με τον διαχύτη στο πίσω μέρος και με το διαθέσιμο “Black exterior package”.



