BMW C 400 GT και BMW C 400 X: Αυτά είναι τα νέα μοντέλα

Με τις εκδόσεις BMW C 400 GT και BMW C 400 X, η BMW Motorrad προσφέρει δύο premium μοντέλα στην κατηγορία των μεσαίων scooter. Στον τομέα της αστικής κινητικότητας, το BMW C 400 X ξεχωρίζει με τα εμφατικά, δυναμικά χαρακτηριστικά του, ενώ η τουριστική έκδοση BMW C 400 GT είναι κατάλληλη για πιο μακρινά ταξίδια, παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο άνεσης. Πέρα από τις τεχνικές βελτιώσεις, η BMW Motorrad έχει εμπλουτίσει τα δύο μεσαίου κυβισμού scooter με νέα χαρακτηριστικά, χρώματα και αξεσουάρ.

Ισχυρός μονοκύλινδρος κινητήρας προδιαγραφών EU -5+ και ABS Pro με DBC, DTC και MSR στον βασικό εξοπλισμό.Ο δοκιμασμένος μονοκύλινδρος κινητήρας αποδίδει ισχύ 25 kW (34 hp) στις 7.500 rpm και μέγιστη ροπή 35 Nm στις 5.750 rpm. Η ισχύς μεταδίδεται μέσω ενός κιβωτίου CVT με συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις που ενσωματώνει και το υψηλής ακαμψίας ψαλίδι. Χάρη στη συμμόρφωση και τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές EU-5+, τα νέα scooter BMW C 400 X και BMW C 400 GT είναι ιδανικά τόσο για χαλαρές όσο και για σπορ οδηγικές εμπειρίες.

Και τα δύο μοντέλα περιλαμβάνουν το BMW Motorrad ABS Pro στον βασικό εξοπλισμό τους. Επιπλέον, η λειτουργία Dynamic Brake Control (DBC) που συνδέεται με το ABS Pro προσφέρει πολύ ευαίσθητη απόκριση και υψηλή ευστάθεια στο φρενάρισμα, με την καλύτερη δυνατή επιβράδυνση ακόμα και στις στροφές. Το Dynamic Traction Control (DTC) και το Engine Drag Torque Control (MSR) περιλαμβάνονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό.

Συνδεσιμότητα — μεγάλο εύρος πληροφοριών και λειτουργιών μέσω της μεγάλης και ευανάγνωστης οθόνης TFT 6,5” που περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό. Προ-εγκατάσταση συστήματος πλοήγησης και για τα δύο μοντέλα και μία οθόνη 10,25” για το BMW C 400 GT ως εργοστασιακός, προαιρετικός εξοπλισμός.

Τα BMW C 400 X και BMW C 400 GT είναι τώρα στάνταρ εξοπλισμένα με μια μεγάλη οθόνη TFT 6,5 ιντσών. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό Connectivity Pro, το BMW C 400 GT διατίθεται επίσης και μια μεγάλη οθόνη 10,25”.



Τα μοντέλα BMW C 400 X και BMW C 400 GT διαθέτουν τώρα περισσότερο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, για τη μεταφορά ακόμη περισσότερων αντικειμένων. Στο BMW C 400 X ο αποθηκευτικός χώρος αυξήθηκε κατά 3 λίτρα, και στο BMW C 400 GT, συμπεριλαμβανομένων των μπροστινών θηκών, κατά 12 λίτρα. Η BMW C 400 GT διαθέτει τώρα στάνταρ χειροκίνητα ρυθμιζόμενη ζελατίνα και μπορεί να εξοπλιστεί εργοστασιακά με σχάρα αποσκευών ως μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού.

Με αποθηκευτικό χώρο 43,5 λίτρων, η νέα βαλίτσα top case προσφέρει όχι μόνο 13,5 λίτρα περισσότερη χωρητικότητα από ό,τι πριν, αλλά και ωφέλιμο φορτίο 10 kg αντί 5 kg. Επίσης, διαθέτει εσωτερικό φωτισμό και θύρα φόρτισης USB. Ένα μαξιλάρι πλάτης και βαμμένα πλαϊνά πάνελ είναι επίσης διαθέσιμα, προαιρετικά, για το νέο top case. Αυτή στερεώνεται στο scooter μέσω μιας αντικραδασμικής σχάρας αποσκευών. Νέα αυθεντικά αξεσουάρ BMW Motorrad, όπως προστατευτικά πάνελ και χούφτες, συμπληρώνουν τη γκάμα του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο