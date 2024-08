Η Toyota τίμησε τους καλύτερους Ευρωπαίους εμπόρους της

Ichiban στα Ιαπωνικά σημαίνει «Νούμερο 1». Την ίδια ονομασία φέρει και το διάσημο βραβείο που απονέμει η Toyota Motor Europe (TME) κάθε χρόνο σε εμπόρους που διακρίνονται για την παροχή μιας εξαιρετικής αξίας στον πελάτη.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 2.500 έμποροι διαγωνίζονται για τον τίτλο του «Best Retailer in Town». Φέτος, 46 έμποροι από 35 χώρες τιμήθηκαν για τη δέσμευσή τους στη φιλοσοφία Customer First. Πέντε από αυτούς απέσπασαν επίσης ένα ειδικό βραβείο Going Beyond, το οποίο τιμά την προσέγγισή τους στη βιωσιμότητα, την επίτευξη αριστείας στην κινητικότητα και την προσφορά τους στην κοινωνία. Τα θερμά συγχαρητήρια δίνονται στην ελληνική διάκριση της Ουστριάς Α.Ε που ξεχώρισε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό!

«Έχω τη χαρά να συγχαρώ τους 46 νικητές του βραβείου Ichiban, οι οποίοι έχουν επιδείξει την αριστεία τους στην ικανοποίηση πελατών, την ποιότητα και την καινοτομία. Πρόκειται για τους πραγματικούς πρεσβευτές του οράματος της Toyota να παρέχει κινητικότητα για όλους, οι οποίοι έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας. Είναι ο λόγος που η Toyota πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη και είμαι περήφανος που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε τα επιτεύγματά τους. Παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εμπνεόμαστε από το πνεύμα αριστείας, ομαδικής προσπάθειας και σεβασμού που ενσαρκώνουν αυτοί οι έμποροι. Είναι οι καλύτεροι των καλύτερων και είναι οι δικοί μας Ichiban». Yoshihiro Nakata, Πρόεδρος & CEO της Toyota Motor Europe

Ως παγκόσμιος εταίρος Μετακίνησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, η Toyota διοργάνωσε το Ichiban Summit - μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις της - στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». Οι προσκεκλημένοι έμποροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Παρίσι, το οποίο μεταμορφώνεται για τους Αγώνες, και να συμμετέχουν στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων.

