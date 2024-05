Η πιο σκοτεινή πλευρά της Bentley Bentayga

Η Bentley Motors ανακοίνωσε το πιο εντυπωσιακό οπτικά SUV της έως τώρα, την Bentayga S Black Edition. Με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της την πρώτη εφαρμογή φτερών μαύρης απόχρωσης στο λογότυπο μιας Bentley κατά τη διάρκεια 105 ετών, η S Black Edition συνδυάζει ζωντανά, έντονα χρώματα, εντυπωσιακές μαύρες λεπτομέρειες και τεχνολογία ανάρτησης που εμπνέει εμπιστοσύνη, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή πλευρά της Bentayga.

Για τη νέα S Black Edition, η σχεδιαστική ομάδα της Bentley εξέλιξε ένα μοναδικό χρωματικό συνδυασμό στο εσωτερικό της, δημιουργώντας την τέλεια αντίθεση μεταξύ του κορυφαίου δέρματος Beluga και των λεπτομερειών σε έντονο χρώμα. Τα εντυπωσιακά έντονα χρώματα του αμαξώματος έχουν υιοθετηθεί και στο χειροποίητο εσωτερικό της Bentayga, όπου οι ραφές και τα σιρίτια αντίθεσης αλλά και τα στοιχεία των δερμάτινων επενδύσεων σε έντονα χρώματα συνδυάζονται για να επιτύχουν το ίδιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Επίσης σε κάθε κάθισμα έχει κεντηθεί ένα μαύρο λογότυπο "S".

Ένα νέο ύφασμα από ανθρακονήματα έχει χρησιμοποιηθεί στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις πόρτες. Η πλέξη του προσθέτει οπτικό βάθος 3D στην επένδυση, αποτελώντας το τέλειο φόντο για το σήμα Black Edition, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη λακαρισμένη επιφάνεια προκειμένου το φινίρισμα να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο.

Το νέο πακέτο Dark Chrome περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις μεταλλικές λεπτομέρειες του εσωτερικού - οι αεραγωγοί που μοιάζουν με μάτια ταύρου, τα χειριστήρια τους και οι κεντρικοί αεραγωγοί - έχουν αλλάξει από το συνηθισμένο γυαλιστερό χρώμιο σε γυαλιστερό μαύρο.

Υπάρχουν τρία ηχοσυστήματα για να επιλέξει κανείς, ξεκινώντας από το Bentley Signature Audio.Ο δυναμικός χαρακτήρας της Bentayga S Black Edition ενισχύεται σε κάθε ένα από τα προγράμματα οδήγησής της από το ηλεκτρονικό σύστημα τετραδιεύθυνσης της που επιτρέπει μια κλίση των πίσω τροχών έως και +/- 4,8°. Κάτι που γίνεται ακόμα πιο εμφανές σε συνδυασμό με το Bentley Dynamic Ride.

Με συνδυασμένη απόδοση 462 PS ο V6 κινητήρας βενζίνης 3.0 TFSI και ο ηλεκτροκινητήρας - γεννήτρια των 100 kW μπορούν να επιταχύνουν την Bentayga S Hybrid Black Edition από στάση έως τα 100 km/h σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα και να της εξασφαλίσουν τελική ταχύτητα 254 km/h. Η αίσθηση της αβίαστης ισχύος, αν μη τι άλλο, ενισχύεται από το υβριδικό σύστημα κίνησης, λόγω της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει την πλήρη ροπή του ήδη από μηδενικές στροφές ανά λεπτό.

Όπως και η έκδοσή της με τον V8,η νέα Bentayga S Hybrid Black Edition προσφέρει μια πιο ελκυστική οδήγηση, διαθέτοντας (στο πρόγραμμα Sport) ηχητικές βελτιώσεις στο χώρο του κινητήρα που συμπληρώνουν τον ήχο του V6 TFSi και συμβάλλουν στον πιο σπορ χαρακτήρα του πολυτελούς SUV.

Στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες (κάτω από 60 km/h), οι πίσω τροχοί στρίβουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους εμπρός για να βοηθήσουν στην ταχεία αλλαγή κατεύθυνσης, μεγιστοποιώντας την ευελιξία σε στενούς χώρους και μειώνοντας τον κύκλο στροφής κατά 1 m. Στις μεγαλύτερες ταχύτητες (πάνω από 60 km/h), στρίβουν με την ίδια φορά με τους εμπρός προκειμένου να βελτιώσουν τη σταθερότητα και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Εξαιρετικές επιδόσεις και διακριτικότητα

Η Bentayga S Black Edition διαθέτει τον φημισμένο V8 κινητήρα βενζίνης των 4,0 λίτρων της Bentley με τα δύο turbo που συνδυάζει την πολύ μεγάλη ισχύ με την εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου. Ο τελευταίας γενιάς κινητήρας αποδίδει 550 PS και 770 Nm ροπής, και εξασφαλίζει χρόνο 4,5 δευτερολέπτων για το 0-100 km/h και τελική ταχύτητα 290 km/h. Αυτές οι κορυφαίες στην κατηγορία επιδόσεις συμπληρώνονται από μια αυτονομία 654 km, με εκπομπές CO2 296 g/km.

Αξιοποιώντας την ισχύ όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, το Bentley Dynamic Ride είναι στάνταρ, ενώ είναι η πρώτη παγκοσμίως ηλεκτρική τεχνολογία ενεργού ελέγχου των κλίσεων που χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα 48V.

H Bentayga S Black Edition, σε σχέση με τη στάνταρ έκδοσή της, προσφέρει αυξημένες δυνατότητες μέσω του βελτιωμένου προγράμματος SPORT. Η εκ νέου βαθμονόμηση του συστήματος Torque Vectoring by Brake της Bentley -με το οποίο ο εσωτερικός πίσω τροχός φρενάρει ελαφρά στην είσοδο των στροφών για να υποβοηθήσει την τοποθέτηση του εμπρός άξονα - έχει προσδώσει στη Bentayga S Black Edition ακόμα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά.

Οι αυξημένες εκτός δρόμου ικανότητες της Bentayga παραμένουν, με την προαιρετική έκδοση All-Terrain Specification να προσφέρει τέσσερις αποκλειστικές λειτουργίες εκτός δρόμου (Snow and Wet Grass, Dirt and Gravel, Mud and Trail, and Sand- Χιόνι και Υγρό Γρασίδι, Χώμα και Χαλίκι, Λάσπη και Κακοτράχαλος Δρόμος και Άμμος) μαζί με δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους 500 mm.

Η Bentayga S Hybrid Black Edition επιτρέπει στους αγοραστές της να ικανοποιήσουν την προτίμησή τους για σπορ επιδόσεις και εντυπωσιακή εμφάνιση, απολαμβάνοντας παράλληλα τα πολλά πλεονεκτήματα ενός εξηλεκτρισμένου συστήματος κίνησης.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο