Τα μοντέλα BMW Neue Klasse δίνουν ρεύμα σπίτι σας

Τα μοντέλα BMW Neue Klasse που θα κυκλοφορήσουν το 2025 θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια και να λειτουργούν σαν power banks, με την αρωγή της τεχνολογίας αμφίδρομης φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν αφενός να φορτίζουν τις μπαταρίες τους, αφετέρου να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας πρεμιέρας της BMW Vision Neue Klasse X, η BMW ανακοινώνει μία ακόμα καινοτομία που πρόκειται να μπει στην παραγωγή: τη δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Αυτή η τεχνολογία καθιστά δυνατή τη χρήση της μπαταρίας υψηλής τάσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ως μέσου αποθήκευσης ενέργειας και την ‘επιστροφή’ της αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας είτε στο οικιακό ή στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοχοι μοντέλων BMW μπορούν να συμβάλλουν ακόμα πιο ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση, ενώ παράλληλα προωθείται η βιώσιμη παραγωγή και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τεχνολογίες όπως "Vehicle to Home", "Vehicle to Grid" και "Vehicle to Load" καθίστανται για πρώτη φορά διαθέσιμες στους πελάτες της BMW. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει επίσης τη συνεχιζόμενη επέκταση των υπηρεσιών φόρτισης του BMW Group.

