Nέα εποχή της Peugeot Motocycles από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη

H νέα,εποχή της Peugeot Motocycles στην Ελλάδα είναι εδώ και παρουσιάστηκε επίσημα σε μία άκρως επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον υπέροχο χώρο του The Ellinikon Experience Centre, του μεγαλύτερου και πιο τεχνολογικά προηγμένου κέντρου επισκεπτών στο είδος του.Συνεργάτες και δημοσιογράφοι, λάτρεις των δύο και των τεσσάρων τροχών, έδωσαν δυναμικό «παρών» σε μία εντυπωσιακή γιορτή για το “mobility” που τα είχε όλα!

Mέσω της συνεργασίας με τον μακροβιότερο κατασκευαστή μηχανοκίνητων δίτροχων στον κόσμο, την Peugeot Motocycles ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έρχεται να εμπλουτίσει την αγορά με μία ακόμα μεγάλη εταιρεία, με μια νέα συνεργασία που θα προσφέρει στο κοινό όμορφα, κομψά, ποιοτικά, καινοτόμα και ασφαλή οχήματα στον δρόμο!

Η συνεργασία της Peugeot Motocycles με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη έρχεται σε μία χρονιά ορόσημο για τη μάρκα καθώς φέτος γιορτάζει τα 125 χρόνια από την ίδρυσή της και εμφανίζεται αναγεννημένη, με νέα ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα και μια πλήρη και αναβαθμισμένη γκάμα μοντέλων που σίγουρα θα κερδίσει το ελληνικό κοινό.

Πρόκειται για μία μάρκα με όραμα και ισχυρή γαλλική κληρονομιά που δίνει έμφαση «στην απόλαυση της οδήγησης». Με τα προϊόντα που προσφέρει έχει να επιδείξει μοναδική τεχνογνωσία, κουλτούρα, κομψότητα και επινοητικότητα, πάντα στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι συνεργάτες της Peugeot Motocycles, Nicola Lepetit, Director of International Sales Division και Alessandro Polati, Global Head of Product Planning and Market Intelligence, οι οποίοι παρουσίασαν το νέο Brand Identity της μάρκας .

Παρουσίασαν επίσης και τα πολυσυζητημένα μοντέλα XP400, το περιπετειώδες υβρίδιο που «παντρεύει» το maxi scooter με μια μοτοσυκλέτα και το νέο Tweet, το κομψό και λειτουργικό scooter, ιδανικό για τις μετακινήσεις στην πόλη το οποίο διατίθεται σε 125 και 200cc.

Ο Δήμητρης Κανατάς, Business Unit Director του Automotive Consumer Solutions αναφέρθηκε στη στρατηγική τοποθέτησης της Peugeot Motocycles στην ελληνική αγορά και τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών ενώ αποκάλυψε και την επόμενη επιχειρηματική κίνηση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, που θα φέρει την ονομασία “Saracakis Leasing” πρωτοπορώντας για ακόμη μία φορά με τη διάθεση δικύκλων μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ο Ντίνος Τσόντζος, Product Manager της Peugeot Motocycles, παρουσίασε την πλήρη γκάμα των εντυπωσιακών μοντέλων της μάρκας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Μαρία Ξυτάκη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, αναφέρθηκε στη βαριά κληρονομιά της Peugeot Motocycles, τους ορίζοντες που ανοίγει μία τέτοια συνεργασία για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη ενώ εκτενή αναφορά έκανε στην εταιρική κουλτούρα, την πελατοκεντρική προσέγγιση, το DNA και το corporate purpose του οργανισμού απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία ευρύτερα.

