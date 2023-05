Η Mazda με τον σεφ Κοντιζά και τα βραβεία

Η Mazda Autoone, μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, συνεχίζει να αποσπά σημαντικές διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων μέσα από τη συνεργασία της με τον καταξιωμένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά. Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή επικοινωνία “Mazda CX-30, Made to inspire” απέσπασε το 1ο βραβείο στο Cannes World Film Festival, ως «Η Καλύτερη Διαφήμιση για τον Απρίλιο 2023».

Το παγκοσμίου εμβέλειας φεστιβάλ φιλοξενεί μηνιαία, αλλά και κάθε χρόνο, ταινίες από όλα τα είδη, για διεθνείς κινηματογραφιστές. H υβριδική μορφή του προσφέρει ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον για τους συμμετέχοντες, ενώ οι μηνιαίες βραβεύσεις δίνουν τη δυνατότητα να αναδεικνύονται δημιουργικές εργασίες από όλο τον κόσμο πιο συχνά.

H διαδικτυακή καμπάνια “Made to Inspire”, με πρωταγωνιστές το πολυβραβευμένο SUV, Μazda CX-30, καθώς και τον Ελληνο-ιάπωνα σεφ, είχε κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή και εκτός από την πρόσφατη βράβευσή του στις Κάννες, έχει αποσπάσει ακόμη 5 διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου:

Best Commercial/promotional video - Top Shorts Film Festival · Best Commercial - Oniros – New York Film Awards · Best Advertising - Phoenix International Short Film Festival · Best Commercial - Los Angeles Film Awards · Best Commercial - New York Ιnternational Film Festival

Η πετυχημένη συνεργασία ανάμεσα στη Mazda και τον Σωτήρη Κοντιζά έχει αποσπάσει πολλές και σημαντικές διακρίσεις και εντός των συνόρων, όπως στα Influencer Marketing Awards 2022 με συνολικά 6 βραβεία (2 Platinum, 3 Gold και 1 Bronze) και συνεχίζει την πορεία της με ακόμη μεγαλύτερη ορμή και έμπνευση.

