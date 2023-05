Τελικά αξίζουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Stromer;

Σήμερα περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν καθημερινά ένα Stromer για να πάνε στη δουλειά τους, για ψώνια ή για αναψυχή. Συνολικά, περισσότερα από 390 εκατομμύρια χιλιόμετρα έχουν ήδη διανυθεί με τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Stromer.

Ειδικότερα, το ST7 συνδυάζει τεχνολογία αιχμής και εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών για τη δημιουργία ενός κορυφαίου ηλεκτρικού ποδηλάτου υψηλής ταχύτητας με τον αδιαμφισβήτητο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Stromer. Με την μπαταρία 1440 Wh, την αυτονομία των 260 χιλιομέτρων και τα ηλεκτρικά γρανάζια Pinion Smart.Shift, η ναυαρχίδα της Stromer θέτει νέα πρότυπα στην αγορά των speed pedelec.

Με την κορυφαία διάκριση Red Dot Award: Best of the Best 2023 στην κατηγορία Product Design βραβεύτηκε η Stromer για την εξαιρετική ποιότητα σχεδιασμού του κορυφαίου της e-bike Stromer ST7. Το Red Dot: Best of the Best είναι το πιο σημαντικό βραβείο του διαγωνισμού και απονέμεται σε πρωτοποριακά σχέδια.

Με το βραβείο αυτό, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η σημασία που έχει για τη Stromer η ανάπτυξη προϊόντων που χαρακτηρίζονται από κορυφαίο σχεδιασμό και αποτελεί μια τεράστια τιμή για τον Ελβετικό κατασκευαστή ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας (speed pedelec) που συγκαταλέγεται μεταξύ των νικητών του πιο φημισμένου διαγωνισμού design στον κόσμο. Το ST7 της Stromer είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στην Ελλάδα από την Kosmoride.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο