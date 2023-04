Να αγοράσω επώνυμα ελαστικά ή... Κινεζιές: Τι με συμφέρει

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε ελαστικά και δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να πάρετε επώνυμα ελαστικά ή να στραφείτε σε μια μάρκα η οποία σας είναι άγνωστη; Τα τελευταία χρόνια στο παιχνίδι των ελαστικών έχουν μπεί και οι Κινέζοι. Προσέξτε τώρα. άλλο να αγοράσετε ελαστικά made in China και να είναι επώνυμα και είναι εντελώς διαφορετικό να πάρετε ελαστικά καθαρά Κινέζικα no name. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να είναι είναι μια επώνυμη μάρκα ελαστικών με το εργοστάσιο να είναι στην Κίνα και να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές της εταιρείας ποιυ αφορούν το υλικό κατασκευής , την υψηλή τεχνογνωσία , τις προηγμένες εγκαταστάσεις και την πιστοποιήση από την ΕΕ.

Υπάρχουν όμως και ελαστικά τα οποία είναι Κινέζικα με όλη την σημασία της λέξης καθώς κατασκευάζονται σε εγκαταστάσεις με μηχανήματα περασμένων δεκαετιών και μάρκες που δεν τις ξέρουν ούτε οι... Κινέζοι. Σε αυτή την περίπτωση η αγορά τους είναι «ρώσικη» ρουλέτα καθώς δεν ξέρεις αν θα σου βγεί. Μάλιστα έχουν το προνόμιο της χαμηλής τιμής με αποτέλεσμα πολλοί να στρέφονται στην αγορά τους χωρίς να υπολογίζουν όυι τα ελαστικά είναι τα μοναδικά σημεία επαφής με τον δρόμο.

Μιλάμε για «πλαστικούρες» με σύντομη διάρκεια ζώής και με πλημμελή κρατήματα σε βρεγμένες επιφάνειες ή ακόμη και σε στεγνές. Βέβαια μπορεί να εμφανίζεται ωςι χώρα κατασκευής κάποια Ανατολική αλλά η ουσία είναι η ίδια. Το κέρδος για τον έμπορο είναι σαφώς μεγαλύτερο στην πώληση των συγκεριμένων ελαστικών που μπορεί να λέγονται «Γιαχαμούτο...κοτούλα» καν να υπόσχονται...παπάδες.

Πλασσάρονται ως ελαστικά που δήθεν φτιάχνονται στα ίδια εργοστάσια με επώνυμα ελαστικά όταν σταματάει η παραγωγή των δεύτερων για...διακοπές. Όχι ότι δεν συμβαίνει αλλά όταν συμβαίνει το λέει η ίδια η επώνυμη εταιρεία.Το ερώτημα είναι «Αξίζει τον κόπο ; Όχι! » είναι η απάντηση. Επαναλαμβάνουμε τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής με τον δρόμο,που σημαίνει ότι η ασφάλεια μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά. Στις δύσκολες καταστάσεις θα σας προδώσουν.Επιπλέον η φθορά τους είναι πιο γρήγορη οπότε το κόστος στην πραγματικότητα είναι το ίδιο με τα επώνυμα. Η ζωή σας δεν είναι για...πειράματα!

