Yokohama: ΄Εφτιαξε ελαστικά από... φλούδες πορτοκαλιού

Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύει αγωνιστικά ελαστικά ADVAN με βιώσιμο υλικό ως ελαστικά ελέγχου για το Ιαπωνικό Πρωτάθλημα SUPER FORMULA από τη σεζόν 2023. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη ελαστικών για χρήση σε στεγνό οδόστρωμα και θα συνεχίσει να αναπτύσσει ελαστικά για συνθήκες σε βρεγμένο οδόστρωμα, με στόχο τη διάθεσή τους από το 2023.

Τα ελαστικά ξηρής κατάστασης που παρέχονται από την βιομηχανία ελαστικών Yokohama, χρησιμοποιούν φυσικό καουτσούκ και διάφορα συνθετικά υλικά φυσικής προέλευσης, όπως λάδι που παράγεται από φοινικέλαιο και φλούδες πορτοκαλιού, καθώς και ανακυκλωμένο σίδηρο, καουτσούκ που ανακυκλώνεται από χρησιμοποιημένα ελαστικά και συνθετικό καουτσούκ που παράγεται με τη μέθοδο της ισορροπίας μάζας*. Ως αποτέλεσμα, τα αειφόρα υλικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 33% όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στα ελαστικά, τα οποία έχουν επιδείξει απόδοση ισοδύναμη με αυτή των τυπικών ελαστικών που χρησιμοποιούνται στους αγώνες SUPER FORMULA 2022.

Τα αγωνιστικά ελαστικά που κατασκευάζονται από βιώσιμα υλικά θα παρέχονται για την υποστήριξη του έργου SUPER FORMULA NEXT 50 (SF NEXT 50) που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2021 από την Japan Race Promotion Inc., η οποία διενεργεί τους αγώνες της SUPER FORMULA. Το έργο SF NEXT 50 προωθείται με τη συνεργασία διαφόρων εταιρειών που μοιράζονται τον κοινό στόχο της δημιουργίας μιας βιώσιμης βιομηχανίας μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανταποκρινόμενο στις αλλαγές που περιβάλλουν τις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των SDGs (Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης) και της ουδετερότητας άνθρακα.

Με στόχο την ανάπτυξη αγωνιστικών ελαστικών που περιλαμβάνουν βιώσιμα υλικά χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγικές επιδόσεις, η βιομηχανία των ελαστικών Yokohama δοκίμασε τα ελαστικά της στο πλαίσιο των δοκιμών για αυτοκίνητα επόμενης γενιάς, που διεξήχθησαν πριν και μετά από κάθε αγώνα Super Formula, κατά τη διάρκεια τηςσεζόν του 2022. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ελαστικών με υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιώσιμα υλικά τόσο το 2023, όσο και τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, εισάγει και διανέμει τα υψηλής ποιότητας ελαστικά YΟΚΟΗΑΜΑ στην ελληνική αγορά, από το 1957. Περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά Yokohama, είναι διαθέσιμες στο www.yokohama.gr

