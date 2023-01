BMW Σειρά 7: Το σύστημα που ...προβλέπει την διαδρομή

Η HERE Technologies, η κορυφαία πλατφόρμα δεδομένων τοποθεσίας και τεχνολογίας, ανακοίνωσε ότι το BMW Group χρησιμοποιεί το HERE HD Live Map, τον χάρτη υψηλής ευκρίνειας της HERE που επιτρέπει hands-free οδήγηση σε ΗΠΑ και Καναδά. Η HERE είναι από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο που παρέχει υψηλής ανάλυσης χάρτες για δυνατότητες αυτοματοποιημένης οδήγησης επιπέδου 2 σε οχήματα παραγωγής.



Το HERE HD Live Map αποτελείται από πλούσια, πολύ ακριβή και νέα επίπεδα δεδομένων που θα υποστηρίζουν το όχημα ούτως ώστε να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται στο δρόμο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδρομής. Τα δεδομένα σε επίπεδο λωρίδας αποτελούν μία επιπλέον πηγή πληροφοριών για τους αισθητήρες του οχήματος, παρέχοντας πρόσθετες διασφαλίσεις ποιότητας του συστήματος. Το HERE HD Live Map βοηθά ένα όχημα να προσαρμόζει προληπτικά τη συμπεριφορά του στα επερχόμενα χαρακτηριστικά του δρόμου.

