VW ID. Buzz: Ένας κινητός υπολογιστής

Το ΙD. Buzz διαθέτει πληθώρα ψηφιακών οθονών. Η ψηφιακή εποχή κυριαρχεί στο σαλόνι του ID. Buzz και στις οθόνες του. Χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, ο οδηγός έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τις ενδείξεις στο Digital Cockpit με την οθόνη των 5,3 ιντσών. Αυτός ο ψηφιακός πίνακας οργάνων βρίσκεται εμπρός από τον οδηγό και είναι τοποθετημένος ανεξάρτητα επάνω στο ταμπλό, κάτι που συμβαίνει και με την κεντρική οθόνη αφής του συστήματος infotainment. Με το στάνταρ σύστημα ραδιοφώνου Ready 2 Discover, η οθόνη αυτή έχει διαγώνιο 10 ιντσών.

Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει λειτουργία πλοήγησης η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο από την αγορά στάδιο. Η λειτουργία δορυφορικής πλοήγησης είναι όμως ενεργοποιημένη στο προαιρετικό σύστημα Discover Pro, το οποίο συνδυάζεται με οθόνη 12 ιντσών. Υπάρχουν δύο επιφάνειες αφής κάτω από την οθόνη, με ρυθμιστικά που επιτρέπουν τον έλεγχο της έντασης του ήχου και της θερμοκρασίας.



Το Hello ID. είναι το τρίτο σύστημα ελέγχου του ID. Buzz μετά το πολυλειτουργικό τιμόνι και την οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων. Το εξελιγμένο αυτό σύστημα αναγνωρίζει ερωτήσεις και εντολές άμεσα και με ακρίβεια. Το ID. Buzz εφοδιάζεται με έως και οκτώ θύρες USB. Οι πελάτες του αυτοκινήτου έχουν πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιλογών για χρήση κινητών συσκευών στο σαλόνι του ID. Buzz.



Οι διαδικτυακές υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμό για όλες τις εκδόσεις του ID. Buzz, ενώ διατίθενται ως στάνταρ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή We Connect ID., οι ιδιοκτήτες του ID. Buzz μπορούν μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο να ελέγχουν από απόσταση τη φόρτιση ή να ενεργοποιούν τον ηλεκτρικό κλιματισμό εν στάσει ή επίσης να ελέγχουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.



