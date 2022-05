Pirelli: Πήγε Μαϊάμι

Για το πρώτο πολυαναμενόμενο αγώνα στους δρόμους του Μαϊάμι, η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας της: Η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Αυτός ο συνδυασμός είναι ο πιο συνηθισμένος κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και αυτός που ταιριάζει στις περισσότερες περιπτώσεις.



Η διαδρομή των 5.41km του Διεθνούς Αυτοκινητοδρομίου στο Μαϊάμι βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Hard Rock των Miami Gardens, έδρα των Miami Dolphins. Περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι τελικές ταχύτητες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 320km/h και αντίστοιχα η μ.ω.τ υπολογίζεται σε 223km/h. Οι οδηγοί θα κινούνται με τέρμα γκάζι περίπου στο 58% του γύρου. Οι στροφές 11 και 17 είναι σημεία που ευνοούν τα προσπεράσματα. Υπάρχουν 3 ζώνες DRS.

Είναι η 11η διαφορετική τοποθεσία που φιλοξενεί Grand Prix στις ΗΠΑ και εντελώς καινούργια για όλους. Η Pirelli χρειάστηκε να βασιστεί σε δεδομένα προσομοίωσης για να επιλέξει το συνδυασμό γομών. Αξιολογήθηκε ότι τα ελαστικά από το μέσον της γκάμας ταιριάζουν καλύτερα για τον αγώνα των 57 γύρων. Η άσφαλτος είναι λεία και προσφέρει ικανοποιητική πρόσφυση ενώ οι δυνάμεις που θα ασκούνται στα ελαστικά δεν ξεφεύγουν από το μέσο όρο της χρονιάς.

Η νέα άσφαλτος πιθανόν θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε γρήγορα σημαντική βελτίωση του κρατήματος της διαδρομής. Σίγουρα σ’αυτό θα παίξουν ρόλο και οι αγώνες υποστήριξης Porsche Challenge and W Series. Ο καιρός είναι απρόβλεπτος με τις θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου και μεγάλη πιθανότητα βροχής και αέρα αυτή την εποχή στην Φλόριντα.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο