Ισραήλ κατά Ερντογάν: «Μιλάει εκείνος που κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο»

Το Ισραήλ αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, που χαρακτήρισε το Ισραήλ «τρομοκρατικό κράτος» και του απάντησε πως δεν μπορεί να κηρύττει ηθική «αυτός που καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν μπορεί να κάνει κήρυγμα όταν η Τουρκία έχει εισβάλει στη Συρία και κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο. «Η Τουρκία, ως ο επιθετικός ιμπεριαλιστικός παράγοντας στη Συρία, τη Βόρεια Κύπρο, τη Λιβύη και αλλού στη Μέση Ανατολή, δεν δικαιούται να απειλεί ή να κάνει υποδείξεις».

The Sultan in his own eyes, in yet another inflammatory speech, continues to incite against Israel and against the Israeli Prime Minister.

Erdogan, who has set a record in suppressing the freedoms and rights of his citizens, as well as his country's opposition, dares to preach…