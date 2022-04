Pirelli: Η ασυνήθιστη επιλογή ελαστικών στην Formula 1 Μελβούρνης

Φέτος είναι ασυνήθιστη η επιλογή ελαστικών για το περίφημο αγώνα στους δρόμους της Μελβούρνης. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά από το σύνηθες ανάμεσα στη μέση και στη μαλακή γόμα: Η P Zero λευκή/σκληρή είναι η γόμα C2 η P Zero κίτρινη/μέση είναι η γόμα C3 και αντί για τη C4, η πιο μαλακή γόμα της γκάμας η C5 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γι’ αυτό τον αγώνα.

Είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το πιο μαλακό ελαστικό στη γκάμα της Pirelli για το 2022. Τέτοια διαφορά δεν είχε επιλεγεί ούτε για τον αγώνα που αναβλήθηκε το 2020 ενώ και το 2019 στο Αυστραλιανό Grand

Prix, είχαν χρησιμοποιηθεί οι γόμες C2, C3, C4.

