Honda: Δωρίζει ένα εκατομμύριο ευρώ στην Ουκρανία

Η Honda Motor Co., Ltd. θα προσφέρει 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ιαπωνικό Ερυθρό Σταυρό για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πληγέντες της Ουκρανίας και των γειτονικών χωρών, που αντιμετωπίζουν ανυπολόγιστες δυσκολίες.Μέσω του Ιαπωνικού Ερυθρού Σταυρού, η δωρεά θα διοχετευθεί στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία, και στην υποστήριξη των ενεργειών ανακούφισης των χωρών που δέχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία. Η Honda Motor Co., Ltd. εύχεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν και η ειρήνη να επανέλθει στην περιοχή.

