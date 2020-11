Η PIRELLI ετοιμάζεται για τον...πυρετό της νύχτας 

Η διεθνής πίστα του Μπαχρέιν θα φιλοξενήσει δυο διαφορετικές προκλήσεις σε δυο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα με την ίδια επιλογή ελαστικών: C2 ως P Zero λευκή σκληρή γόμα, C3 ως P Zero κίτρινη μέση γόμα και C4 ως P Zero κόκκινη μαλακή γόμα.Η φετινή επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο μαλακή από την περσινή, όπου η πλειοψηφία των οδηγών είχε σταματήσει δυο φορές για αλλαγή ελαστικών στο Grand Prix του Μπαχρέιν. Αυτό συνέβη γιατί οι οδηγοί είχαν επικεντρωθεί μόνο στις δυο πιο μαλακές γόμες από τις διαθέσιμες το 2019, καθώς αισθάνονταν ότι η C1 ήταν πολύ σκληρή. Η επιλογή πιο μαλακών γομών φέτος θα οδηγήσει στην χρήση και των τριών επιλογών.



Ο αγώνας το πρώτο Σαββατοκύριακο, το Grand Prix του Μπαχρέιν θα διεξαχθεί στη συνήθη χάραξη της πίστας, σούρουπο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί το Grand Prix του Σακχίρ, νύχτα. Θα γίνει σε μια διαφορετική πιο μικρή σε μήκος χάραξη, σε στυλ οβάλ με μόνο 11 στροφές. Αναμένεται ο χρόνος γύρου να είναι κάτω από ένα λεπτό. Ο αριθμός των 87 γύρων είναι και ο μεγαλύτερος της φετινής χρονιάς.Tα ελαστικά λοιπόν θα έχουν ν’ αντιμετωπίσουν δυο διαφορετικές προκλήσεις. Την τραχιά άσφαλτο, και την υψηλή μέση ωριαία ταχύτητα ειδικά στο Σακχίρ Grand Prix. Επιλέχθηκαν ελαστικά από το μέσο της γκάμας, για ν΄ ανταπεξέλθουν στις ποικίλες προκλήσεις.

Στον πρώτο αγώνα το Grand Prix του Μπαχρέιν οι ομάδες θα λάβουν και δυο σετ ελαστικών του 2021. Θα είναι ένα δείγμα της γόμας C3, για να την δοκιμάσουν την Παρασκευή στα μονοθέσιά τους, πέρα από τα προβλεπόμενα σετ για το Σαββατοκύριακο (δυο σετ σκληρή, τρία σετ μέση και οχτώ σετ μαλακή γόμα). Μια παρόμοια ευκαιρία θα δοθεί στο FP2 στο φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι Grand Prix με ένα σετ ελαστικών γόμας C4 για κάθε οδηγό.



Τα χαρατηριστικά της διαδρομής

Είναι η πρώτη φορά που ο αγώνας στο Μπαχρέιν γίνεται τόσο αργά μέσα στη σεζόν. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι παρόμοιες στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς. Λογικά τα στοιχεία από προηγούμενους αγώνες θα είναι αξιοποιήσιμα.

Παραμένει ρίσκο ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου, η άμμος που φέρνει ο αέρας από την έρημο, αυτό λερώνει την επιφάνεια και μειώνει την πρόσφυση. Το Σακχίρ είναι μια πίστα με μέση καταπόνηση στα ελαστικά. Κύριο ρόλο παίζουν η πρόσφυση στην επιτάχυνση και το φρενάρισμα. Τα πλευρικά φορτία είναι χαμηλά.

Η μικρότερη γρήγορη διαδρομή των 3.543m της εξωτερικής πίστας θα είναι από τις πιο γρήγορες στη Formula 1. Η πρόβλεψη της μέσης ταχύτητας είναι στα 230km/h. Λογικά θα είναι λιγότερο απαιτητική από τα ελαστικά σε σχέση με την κανονική πίστα. Οι οδηγοί θα έχουν σκληρή δουλειά κατά τη διάρκεια του μικρού γύρου, θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό και αυτό θα περιπλέξει τη διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών και των προσπερασμάτων.

Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στις ελεύθερες δοκιμές του κάθε αγώνα. Για το Grand Prix του Μπαχρέιν, οι δυο από τις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών θα διεξαχθούν στη ζέστη της ημέρας, οπότε δεν αποτελούν σημείο αναφοράς για τις δοκιμές και τον αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για το Grand Prix του Σακχίρ, ενώ επιπλέον πρόκειται όχι μόνο για νέα διαδρομή αλλά για τελείως διαφορετικό στυλ πίστας. Έτσι οι ομάδες θα χρειαστεί να συλλέξουν όσα περισσότερα δεδομένα μπορούν για τα ελαστικά και τα μονοθέσια σε κάθε περίοδο ελεύθερων δοκιμών.