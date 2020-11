To νέο Volkswagen Tiguan άμεσα διαθέσιμο με 25900 ευρώ

Το Volkswagen Tiguan είναι το SUV με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη και ένα από τα σημαντικότερα best-sellers στον κόσμο, ανεξάρτητα κατηγορίας. Το 2019, κατά μέσο όρο ένα ολοκαίνουργιο Tiguan έβγαινε από τη γραμμή παραγωγής, σε ένα από τα τέσσερα εργοστάσια κατασκευής του σε όλο τον κόσμο, κάθε 35 δευτερόλεπτα - συνολικά διατέθηκαν 910.926 μονάδες. Ένα στα επτά, από τα περίπου 6,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κατασκεύασε η Volkswagen το 2019, ήταν Tiguan.



Εξωτερικά, το νέο Tiguan παραμένει επιβλητικό ενώ η εμφάνισή του είναι ακόμα πιο δυναμική. Με μήκος 4,509 μ., πλάτος 1,859 μ. (χωρίς τους καθρέφτες) και ύψος 1,665 μ., είναι από τα πιο μεγάλα μοντέλα της κατηγορίας του. Ένα από τα βασικά οπτικά χαρακτηριστικά του είναι η νέα, φαρδύτερη μάσκα με προβολείς LED, που παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό στο μεγαλύτερο Touareg. Το καπό είναι ψηλότερο, οι προφυλακτήρες επανασχεδιασμένοι ενώ πίσω κυριαρχούν τα LED φωτιστικά σώματα, με το όνομα “Tiguan” τοποθετημένο σε κεντρική θέση κάτω από το σήμα Volkswagen. Νέα μορφή έχει και το σήμα “4MOTION”, στο πίσω μέρος των τετρακίνητων μοντέλων. Νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου από 17 έως και 20 ίντσες, προσθέτουν αισθητικά στη δυναμική παρουσία του νέου μοντέλου.



Στο εσωτερικό, το Tiguan ήταν πάντα σημείο αναφοράς για την ευελιξία και τον έξυπνο σχεδιασμό του, τους άνετους χώρους για πέντε άτομα, τη ρυθμιζόμενη μπρος-πίσω δεύτερη σειρά καθισμάτων, τον μεγάλο και ευμετάβλητο χώρο αποσκευών (615 - 1.655 λίτρα) και τα έξυπνα συστήματα λειτουργίας και ελέγχου. Η Volkswagen βελτίωσε περαιτέρω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στο νέο Tiguan ενώ η οδηγοκεντρική σχεδίαση, που ανέκαθεν ήταν σήμα κατατεθέν του μοντέλου, ενισχύθηκε περισσότερο χάρη στα έξυπνα χειριστήρια και το προσανατολισμένο προς τον οδηγό ταμπλό, που προσφέρει υποδειγματική εργονομία.

Το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι ανήκει στο βασικό εξοπλισμό και συνδυάζεται με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων για τις εκδόσεις DSG, αλλά και τα νέα συστήματα ελέγχου και ψυχαγωγίας που διαθέτουν ψηφιακά πάνελ αφής αντί για κουμπιά και χειριστήρια.Το σύστημα αυτόματου κλιματισμού “Air Care” Climatronic 3-ζωνών που εξοπλίζει όλες τις εκδόσεις διαθέσιμες στην Ελλάδα, ελέγχεται από τη μεγάλη οθόνη αφής ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλου μεγέθους φωτιζόμενους ρυθμιστές αφής “touch sliders”, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ανεμιστήρα και της θερμοκρασίας. Ο χειρισμός γίνεται με διαισθητικό τρόπο χάρη στα χειριστήρια άμεσης πρόσβασης που τοποθετούνται ιδανικά στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Ένα ακόμα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό στο νέο Tiguan είναι η νέα γκάμα συστημάτων Infotainment, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να απολαμβάνει μια ποικιλία διαδικτυακών υπηρεσιών, ανεβάζοντας την ψηφιοποίηση του αυτοκινήτου σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όλα τα συστήματα Infotainment νέας γενιάς MIB3 περιλαμβάνουν τις online υπηρεσίες We Connect (για απεριόριστη περίοδο χρήσης) και We Connect Plus (δωρεάν για ένα χρόνο). Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξατομικεύσουν ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων και να τις αποθηκεύσουν στο cloud μέσω του Volkswagen ID για χρήση σε άλλα οχήματα της Volkswagen.

Παράλληλα, σε όλες τις εκδόσεις διατίθεται ασύρματη προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone μέσω του App-Connect Wireless για Apple CarPlay και Android Auto. Η Volkswagen συνεργάστηκε με τον ειδικό ήχου Harman Kardon για την ανάπτυξη ενός νέου, προαιρετικού premium ηχοσυστήματος για το Tiguan. Δέκα μεγάφωνα υψηλής απόδοσης και ενισχυτής 480 watt εξασφαλίζουν ήχο υψηλών προδιαγραφών. Ο ήχος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τέσσερα προκαθορισμένα προφίλ ήχου. Ο συνδυασμός πλούσιων μπάσων, πεντακάθαρων πρίμων και αναπαραγωγής ομιλίας με πιστότητα, δημιουργεί μια συναρπαστική εμπειρία ήχου.

Tο νέο Tiguan, με νέο design, ισχυρά και αποδοτικά προηγμένα κινητήρια συστήματα βενζίνης, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας, εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής να ξεκινούν από 25.990 €, για το Tiguan 1.5 TSI 130 PS ACT EVO Life.