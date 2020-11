Οι πιο σκληρές γόμες της Pirelli για την επιστροφή της Formula 1 σε Τουρκία

Για την πρώτη επίσκεψη στο Istanbul Park από το 2011 (ήταν το ντεμπούτο της Pirelli στη σύγχρονη εποχή της F1) επιλέχθηκαν οι τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας: η C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, η C2 ως P Zero κίτρινη/μέση, και η C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Για δεύτερη φορά φέτος μετά την Πορτογαλία θα είναι ελαφρά διαφοροποιημένος ο αριθμός των σετ: Οι οδηγοί θα έχουν επτά σετ μαλακής γόμας, τρία σετ μέσης γόμας και τρία σετ σκληρής γόμας.

Κανονικά είναι οχτώ σετ μαλακής, τρία σετ μέσης και δυο σετ σκληρής γόμας. Όμως η πίστα της Τουρκίας είναι πολύ απαιτητική οπότε χρειάζονται περισσότερα σκληρά ελαστικά: Καταπόνηση, ελκτική πρόσφυση, κάθετη δύναμη αλλά και πλευρικές δυνάμεις όλα είναι πολύ ψηλά.

Η διαβόητη στροφή 8 είναι ξακουστή για τις απαιτήσεις της: Μια παρατεταμένη αριστερή στροφή με πολλές κορυφές, που είναι παρόμοια με τη στροφή 3 στο Sochi (ήταν πηγή έμπνευσης η στροφή 8 στην Τουρκία για τη στροφή 3 στο Sochi). Τα ελαστικά υπόκεινται σε μεγάλα φορτία, ειδικά το εμπρός δεξί. Η διαδρομή στρώθηκε ξανά με άσφαλτο πρόσφατα και κανείς δεν ξέρει πως ακριβώς θα είναι αυτή η άσφαλτος. Καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία έγινε η πιο συντηρητική επιλογή.Τέλος δεν θα υπάρχουν αγώνες υποστήριξης κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οπότε μπορεί η πίστα να μην παρέχει κράτημα και να είναι ακάθαρτη ειδικά την Παρασκευή.

Χαρακτηριστικά της διαδρομής

Το Istanbul Park είναι γνωστό ως ένας από τους καλύτερους σχεδιασμούς του Hermann Tilke. Έχει μια ευρεία ποικιλία από ενδιαφέρουσες και γρήγορες στροφές, που πιέζουν πολύ τα ελαστικά. Στον προηγούμενο αγώνα πριν εννιά χρόνια, ο Sebastian Vettel έκανε τέσσερα πιτ στοπ και κέρδισε για λογαριασμό της Red Bull. Συνολικά έγιναν 80 pit stop κατά τη διάρκεια του αγώνα το 2011 και τα περισσότερα προσπεράσματα σε στεγνό αγώνα από το 1983.

Η στροφή 1 είναι ιδιαίτερη, ενώ η ευθεία έχει μια ανηφόρα που θυμίζει την Eau Rouge του Spa, γι’ αυτό συχνά την αναφέρουν ως “faux rouge”. H πίστα βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα από το 2011. Έγιναν επίσης τροποποιήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της F1. Γίνονται πάντως κάποιοι αγώνες ενώ πρόσφατα φιλοξένησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα Rallycross.