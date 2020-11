Η Hyundai είναι μια από τις πέντε κορυφαίες μάρκες αυτοκινήτων παγκοσμίως 

Η Hyundai Motor Company αυξάνει την παγκόσμια αξία της και τη θέση της μάρκας μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών, σύμφωνα με τα Best Global Brands 2020 Rankings της Interbrand. Η έρευνα ανέδειξε ότι η παγκόσμια αξία της Hyundai Motor αυξήθηκε κατά 1% από έτος σε έτος και ανέρχεται πλέον στα 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντας την μάρκα στην 5η θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως παρά τις συνθήκες ύφεσης της αγοράς που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Επίσης, η Hyundai κατατάσσεται ως 36η ισχυρότερη μάρκα του πλανήτη ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Hyundai Motor βρίσκεται στις κορυφαίες 40 εταιρείες της Interbrand σε παγκόσμιο επίπεδο για έξι συνεχόμενα έτη. Μετά την είσοδό της το 2005 στις 100 κορυφαίες εταιρείες όσον αφορά την αξία της μάρκας, η Hyundai Motor παραμένει στην κορυφή των 100 για 15 συναπτά έτη.Η δέσμευση της Hyundai Motor στα ηλεκτρικά οχήματα αποδείχθηκε πρόσφατα με το λανσάρισμα της μάρκας IONIQ που αφορά αποκλειστικά στα ηλεκτρικά οχήματα. Στο πλαίσιο της IONIQ, η εταιρεία θα αξιοποιήσει την κορυφαία τεχνογνωσία της σε ηλεκτρικά (EV) οχήματα παρουσιάζοντας τρία νέα ειδικά μοντέλα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και ακόμη πιο καινοτόμα μοντέλα μελλοντικά. Η δημιουργία της μάρκας IONIQ ανταποκρίνεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη ζήτηση της αγοράς και επιταχύνει το πλάνο της Hyundai να ηγηθεί της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών (EV) οχημάτων.



Ταυτόχρονα, η Hyundai προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 ενισχύει παγκοσμίως τα διαδικτυακά κανάλια πωλήσεών της. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα «Click to Buy» της εταιρείας παρουσιάζει στις ΗΠΑ και την Ινδία εξαιρετικά αποτελέσματα και αναπτύσσει μια παρόμοια διαδικτυακή πλατφόρμα πωλήσεων και για την Ευρωπαϊκή αγορά. Ως αποτέλεσμα, η μάρκα έχει καλωσορίσει 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες συνολικά, έχει λάβει 20.000 ερωτήματα και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας Click to Buy στην Ινδία. Στις ΗΠΑ, περισσότερο από το 95% των τοπικών αντιπροσώπων χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Click to Buy.



Αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες του COVID-19, η Hyundai Motor πραγματοποίησε διάφορες δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς για πελάτες που επλήγησαν από τις συνέπειες της πανδημίας. Η εταιρεία παρείχε υποστήριξη οχημάτων, προϊόντα υγιεινής, μεταφορά ασθενών και ιατρικού προσωπικού καθώς και διάφορα οικονομικά οφέλη και υπηρεσίες.