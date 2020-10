Οι επιλογές της Pirelli στο Formula 1 Grand-Prix Πορτογαλίας   

Η πίστα του Portimao, στο Algarve της Πορτογαλίας με τις περίφημες υψομετρικές διαφορές που θυμίζουν τρενάκι τρόμου, είναι εντελώς νέα για τη Formula 1. Θα είναι η πρώτη φορά από το 1996 που θα γίνει αγώνας στην Πορτογαλία και επίλεξαν τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας μας: η C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή.

Η επιλογή αυτή έγινε για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες απαιτήσεις αυτής της πίστας με την κυματοειδή μορφή. Μολονότι είναι μια σύγχρονη πίστα έχει αίσθηση παλιάς σχολής. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς περιμένει τη Formula 1 στο Portimao, Η Pirelli έχει εμπειρία από την πίστα λόγω αγώνων GT racing. Παρόλα αυτά έγινε μια συντηρητική επιλογή με τις πιο σκληρές γόμες της γκάμας ώστε να καλυφθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.



Παρότι βρισκόμαστε στον Οκτώβριο, στην νότια Πορτογαλία είναι πιθανό να καταγραφούν υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Για πρώτη φορά φέτος δεν θα τηρηθεί ο κλασσικός συνδυασμός από 8 μαλακές, τρεις μέσες και δυο σκληρές γόμες. Στην Πορτογαλία και στην Τουρκία (τον επόμενο μήνα) οι οδηγοί θα έχουν επτά σετ μαλακής γόμας, τρία σετ μέσης γόμας και τρία σετ σκληρής γόμας. Αυτό γίνεται για ν’ αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη στις συγκεκριμένες πίστες, φθορά.



Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίωρου FP2, στο Portimao όλες οι ομάδες θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά πρωτότυπα slick ελαστικά χωρίς διακριτικά της νέας χρονιάς, στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση προγράμματος δοκιμών της Pirelli. Μ’ αυτή τη δοκιμή ξεκινά το πρόγραμμα εξέλιξης των ελαστικών του 2021: Θα είναι η τελευταία χρονιά με ελαστικά 13 ιντσών για τη F1.

Τα χαρακτηριστικά της διαδρομής.

Η πίστα με την κυματοειδή μορφή περιέχει 15 στροφές και μια μεγάλη ευθεία. Η τελευταία παρατεταμένη δεξιά κατηφορική στροφή (Galp) φορτίζει με μεγάλα ποσά ενέργειας τα ελαστικά.

Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία στροφών: Αυτό είναι ένας από τους λόγους που το Portimao επελέγη ως πίστα δοκιμών για τη F1 το 2009. Τα ελαστικά υπόκεινται τόσο σε πλευρικές όσο και σε κατακόρυφες φορτίσεις λόγω των δυνατών φρεναρισμάτων που συνιστούν μια σημαντική πρόκληση. Όπως συνήθως σε μια καινούργια πίστα τα στοιχεία που θα συλλεγούν κατά την διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών θα είναι κρίσιμα για την διαμόρφωση της σωστής στρατηγικής.

Το πλάτος της πίστας είναι μεγάλο, φτάνει τα 14 μέτρα, αυτό θα βοηθήσει στα προσπεράσματα. Η πίστα στρώθηκε με νέο οδόστρωμα λίγες βδομάδες πριν και η νέα άσφαλτος αποτελεί άγνωστη παράμετρο: μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη επιφάνεια.