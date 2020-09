Οι γόμες της Pirelli που κάνουν την διαφορά σε ταχύτητες 360χλμ./ώρα

Για το «ναό της ταχύτητας» τη Monza έγινε η ίδια επιλογή ελαστικών με πέρυσι: Η γόμα C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτά τα ελαστικά βρίσκονται στο μέσο της γκάμας F1 Pirelli και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Η επιλογή έγινε ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ποικίλων χαρακτηριστικών της Monza. Εκτός από τις διάσημες ευθείες με τέρμα γκάζι, υπάρχουν και μερικά πιο αργά και τεχνικά κομμάτια τα οποία προστέθηκαν στην εμβληματική Ιταλική πίστα κατά τη διάρκεια των χρόνων ώστε να περιοριστεί λίγο η μέση ταχύτητα. Όπως το Βέλγιο έτσι και η Monza δεν άλλαξε προκαθορισμένη ημερομηνία για το 2020. Η πρότερη εμπειρία μας δείχνει ότι μπορεί να έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή την εποχή, στο τέλος του Ιταλικού καλοκαιριού.



Η Monza είναι ένας από τους κλασσικούς προορισμούς στο ημερολόγιο της Formula 1, με τις τελικές ταχύτητες να αγγίζουν τα 360km/h. Αυτό γίνεται γιατί οι ομάδες ελαχιστοποιούν την κάθετη δύναμη ώστε να μειώσουν τις αεροδυναμικές αντιστάσεις στην ευθεία. Χάνουν όμως σε αεροδυναμική πίεση που προσφέρει πρόσφυση στις στροφές. Οπότε τα μονοθέσια στηρίζονται περισσότερο στη μηχανική πρόσφυση των ελαστικών. Με χαμηλή κάθετη δύναμη, μειώνεται το κατακόρυφο φορτίο στα ελαστικά και αυτά έχουν την τάση να γλιστρούν, αυτό αυξάνει τη φθορά.



Αν ο καιρός δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός, τα ελαστικά ψύχονται στις μακριές γρήγορες ευθείες της Monza. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία, για τη στροφή που ακολουθεί. Πέρυσι ο νικητής του αγώνα Charles Leclerc, ακολούθησε στρατηγική μιας αλλαγής. Ήταν μια δημοφιλής νίκη εντός έδρας για τη Ferrari. Ο Leclerc εκκίνησε από την pole και ήταν ο μόνος οδηγός που επέλεξε στρατηγική μαλακής/σκληρής γόμας: Οι υπόλοιποι οδηγοί που έκαναν μια αλλαγή προτίμησαν τη στρατηγική μαλακής/μέσης γόμας.

Ο οδηγός της Mercedes Lewis Hamilton, σταμάτησε δυο φορές και τερμάτισε δεύτερος, στο ίδιο δευτερόλεπτο με το Leclerc – οπότε μια ευρεία ποικιλία στρατηγικών είναι πιθανή στον Ιταλικό αγώνα. Το απόλυτο ρεκόρ γύρου με 1:19.119 επιτεύχθηκε από το Kimi Raikkonen με Ferrari, δυο χρόνια πριν. Παραταύτα ο ταχύτερος γύρος στη Monza κρατάει από το 2004. Τον έχει πετύχει ο οδηγός της Ferrari, Rubens Barrichello. Θα είναι φέτος η χρονιά που θα σπάσει αυτό το 16χρονο σημείο αναφοράς;