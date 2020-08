Ποια ελαστικά Pirelli επέλεξαν στην FORMULA 1 ROLEX BEΛΓΙΚΟ GRAND PRIX

Για το Βελγικό Grand Prix, επελέγη η γόμα C2 της Pirelli ως P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C3 ως P Zero κίτρινη/μέση, και η γόμα C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι μια επιλογή, ένα επίπεδο πιο μαλακή, απ' αυτή που είχαμε κάνει πέρυσι στο Spa. Κάναμε αυτή την επιλογή γιατί οι περισσότεροι οδηγοί, πέρυσι, είχαν επιλέξει τη μέση και τη μαλακή γόμα. Στην πραγματικότητα πολλοί οδηγοί επέλεξαν το μέγιστο των 10 σετ μαλακής γόμας το 2019 και μόνο μια σκληρή γόμα. Φέτος αυτό δεν γίνεται καθώς είναι στάνταρ τα σετ γομών: Δυο σετ σκληρής γόμας, τρία σετ μέσης γόμας και οχτώ σετ μαλακής γόμας.



Ο καιρός στο Βέλγιο αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά ευμετάβλητος. Μολονότι στο παρελθόν έχουμε δει πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο Spa, είναι απίθανο να έχουμε παρόμοιο καιρό με την Ισπανία στα δάση των Αρδεννών. Στο περσινό Βελγικό Grand Prix οι θερμοκρασίες οδοστρώματος ήταν σταθερά κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η βροχή είναι πάντα ένα ενδεχόμενο. Είναι επίσης πιθανόν να βρέχει στη μια πλευρά της πίστας και να είναι στεγνά στην άλλη πλευρά. Αν όντως βρέξει, η παροχέτευση του νερού είναι ένα σύνηθες πρόβλημα. Σχηματίζονται ρυάκια κατά μήκος της πίστας που προκαλούν υδρολίσθηση. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που επελέγησαν οι μεσαίες γόμες της γκάμας μας.



Η μεγάλη ποικιλία οφείλεται και στο μήκος του γύρου (7004m) - ο μεγαλύτερος της Formula 1 – είναι τόσο έντονος και ανάμικτος με επικές στροφές όπως η Eau Rouge. Ασκούνται υψηλά συνδυαστικά φορτία στα ελαστικά: Τόσο κατακόρυφα όσο και πλευρικά. Ως αποτέλεσμα το Σπα είναι μια από τις πιο απαιτητικές πίστες της χρονιάς, για τα ελαστικά. Επίσης η φύση της ασφάλτου είναι αρκετά τραχιά. Δεν είναι μόνο οι στροφές που θέτουν μεγάλη πρόκληση: Τα 800m της ευθείας Kemmel ψύχουν τα ελαστικά επηρεάζοντας την πρόσφυσή τους στις στροφές που ακολουθούν.

Παρά τις έντονες απαιτήσεις του Spa, πέρυσι είδαμε στρατηγική μιας αλλαγής στον αγώνα. Οι τρεις πρώτοι ακολούθησαν στρατηγική μαλακής/μέσης γόμας, οι περσινές γόμες όμως ήταν ένα επίπεδο πιο σκληρές. Τρεις από τους δέκα πρώτους οδηγούς στην τελική κατάταξη πέρυσι, έκαναν δυο αλλαγές. Ο οδηγός της Renault, Daniel Ricciardo πρακτικά έβγαλε όλο τον αγώνα μ' ένα σετ μέσης γόμας, μετά από μια αλλαγή στην αρχή του.