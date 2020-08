Peugeot e-208 : το γρηγορότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του

Το PEUGEOT e-208 αναδείχθηκε το γρηγορότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε αγώνα 300 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία για 6η συνεχή χρονιά. Η αυτονομία και η χαμηλή κατανάλωση της μπαταρίας του το έκαναν να ξεχωρίσει, ενώ το πλήρωμα που το οδήγησε αναδείχθηκε επίσης, το γρηγορότερο πλήρωμα στη συγκεκριμένη κατηγορία.



Οι επιδόσεις του αυτοκινήτου, σε συνδυασμό με την ικανότητα του πληρώματος οδήγησαν στην κατάκτηση ενός εξαιρετικού αποτελέσματος, ενώ η πρώτη θέση κατακτήθηκε με άνεση στον ετήσιο αγώνα «Ignitis ON: get to know Lithuania». Σύμφωνα με τη διαδικασία, τα 22 αυτοκίνητα που συμμετείχαν χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας τους: έως 50 kWh και άνω των 50 kWh. Οι ανταγωνιστές της πρώτης κατηγορίας έπρεπε να καλύψουν- χωρίς φόρτιση- απόσταση 300 χλμ, ενώ της δεύτερης κατηγορίας, απόσταση 500 χλμ με τους ίδιους όρους. Το Peugeot e-208 επικράτησε όλων των ανταγωνιστών του στην πρώτη κατηγορία, ενώ αντίστοιχα, το Porsche Taycan στην κατηγορία άνω των 50 kWh.



Πριν την έναρξη του αγώνα, δόθηκε σε κάθε πλήρωμα μια λίστα με διάφορα σημεία ενδιαφέροντος στη Λιθουανία. Κάθε πλήρωμα δημιούργησε τη δική του διαδρομή, η οποία έπρεπε να περάσει από τουλάχιστον 3 σημεία ενδιαφέροντος. Η ομάδα του Peugeot e-208, με πλήρωμα τους Vitoldas Milius και Aidas Bubinas, κάλυψε σχεδόν ολόκληρη την απόσταση των 305 χλμ με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Το Peugeot e-208 οδήγησε 305 χλμ σε 3 ώρες και 59 λεπτά, σημειώνοντας κατά 4 λεπτά καλύτερο χρόνο από το δεύτερο αντίπαλο.



Το Peugeot e-208 πέτυχε σε μη αστικές συνθήκες (αγροτικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους) κατά μέσο όρο 13,6kWh/ 100km, κατανάλωση σχεδόν ίδια με εκείνη που υποδεικνύουν οι δοκιμές WLTP (13,3kWh/ 100km) για συνθήκες πόλης. Παρά το γεγονός οτι τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αποκαλύπτονται κυρίως σε αστικές συνθήκες, το e-208 κατάφερε να ξεχωρίσει για τις επιδόσεις και την οικονομία του, ακόμη και έξω από τον αστικό κύκλο.