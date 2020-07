Επισκόπηση :Formula 1 Aramco Ουγγρικό Grand Prix  2020 

H σεζόν 2020 της Formula 1 που ξεκίνησε με καθυστέρηση, συνεχίζεται στο Hungaroring με τον 3ο συνεχόμενο αγώνα: Αυτό δεν έχει προηγούμενο στη F1, εκτός από μια φορά το 2018.Η επιλογή ελαστικών είναι ίδια με τους δυο προηγούμενους αγώνες στην Αυστρία: Η C2 γόμα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 γόμα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 γόμα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτό δεν είναι το μόνο που παραμένει ίδιο.



Φέτος όλοι οι οδηγοί θα έχουν τα ίδια σετ ελαστικών: δυο σετ σκληρής γόμας, τρία σετ μέσης γόμας και οχτώ σετ μαλακής γόμας. Οι γόμες C2, C3, C4 είχαν επιλεγεί και πέρυσι για την Ουγγαρία. Ταιριάζουν γάντι στη διάσημη στενή και γεμάτη στροφές, πίστα. Επίσης ταιριάζουν στις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται για το Σαββατοκύριακο. Όπως το Red Bull Ring, έτσι και το Hungaroring είναι μια μικρή σε μήκος, πίστα τεσσάρων χιλιομέτρων με αρκετές υψομετρικές διακυμάνσεις. Παραταύτα είναι πολύ πιο αργή και με συνεχείς αλλαγές πορείας. Δίδεται έμφαση στην μηχανικά παραγόμενη πρόσφυση και όχι στην αεροδυναμική παραγόμενη πρόσφυση.

Κανονικά η φθορά των ελαστικών, είναι αρκετά χαμηλή, οπότε συνήθως γίνεται μια αλλαγή ελαστικών. Παραταύτα ο περσινός νικητής, Lewis Hamilton έκανε μια δεύτερη αλλαγή, λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Είδαμε πέντε διαφορετικές στρατηγικές στις πέντε πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης. Κλειδί στον αγώνα είναι η διαχείριση της πτώσης απόδοσης των ελαστικών λόγω τοπικής υπερθέρμανσης. Ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε απρόβλεπτο αγώνα πέρυσι, ήταν οι μεικτές συνθήκες στις ελεύθερες δοκιμές. Φυσιολογικά η Ουγγαρία είναι ένας από τους πιο θερμούς αγώνες της χρονιάς. Η απουσία ροής αέρα λόγω της φύσης της διαδρομής, την καθιστά ιδιαίτερα σκληρή για οδηγούς και μονοθέσια.

Τα ελαστικά επίσης αντιμετωπίζουν μια πρόκληση στο Hungaroring, λόγω της αλληλουχίας των κυρίως, αργών στροφών. Υπάρχει μόνο μια σύντομη ευθεία στην εκκίνηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ελαστικά να δουλεύουν συνέχεια: Κάποιοι οδηγοί το παραλληλίζουν με τις εμπειρίες που έχουν από τους αγώνες καρτ.