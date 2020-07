Ποιο σημαντικό βραβείο πήρε το Nissan Qashqai

To Nissan QASHQAI ανακηρύχθηκε «Best Car for City Drivers» στα βραβεία New Car του AutoTrader. Σε αντίθεση με άλλα βραβεία αυτοκινήτου, οι νικητές των βραβείων New Car του AutoTrader, αποφασίζονται από το βρετανικό αγοραστικό κοινό και ως εκ τούτου αποτελούν την “αφρόκρεμα” των μοντέλων που διατίθενται στην αγορά σήμερα. Το QASHQAI ψηφίστηκε ως το «Best Car for City Drivers» («Καλύτερο Αυτοκίνητο για τους Οδηγούς της Πόλης») από 9.000 νέους ιδιοκτήτες QASHQAI.

Δεν χωρά αμφιβολία πως το Nissan QAHSQAI, κατέχει τα σκήπτρα στην κατηγορία του. Για περισσότερο από μια δεκαετία το QASHQAI αποτελεί το απόλυτο urban crossover. Συνδυάζει με επιτυχία την πρακτικότητα και τον χαρακτήρα ενός SUV με το “αποτύπωμα”, τη δυναμική οδήγηση και το κόστος λειτουργίας ενός hatchback.

Με χαμηλού κυβισμού, υψηλής απόδοσης και οικονομίας κινητήρες βενζίνης, τεχνολογίας DiG-T που αποδίδουν έως και 160PS, αλλά και diesel τεχνολογίας dCi, που αποδίδουν έως και 150PS, το QASHQAI ικανοποιεί στο έπακρο τις προσδοκίες των υποψήφιων αγοραστών. Στην Ελλάδα, το Nissan QASHQAI καταρρίπτει το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο, κατακτώντας και το 2019 την πρώτη θέση στις πωλήσεις της κατηγορίας C-SUV.