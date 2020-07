Η Pirelli στο Αυστριακό GRAND PRIX  

Μετά από ανάπαυλα άνω των τριών μηνών, από την Αυστραλία, η σεζόν του 2020 επιτέλους ξεκινά. Θα χρησιμοποιηθεί η αρχική επιλογή ελαστικών που είχε γίνει για την Αυστρία: η γόμα C2 θα είναι η P Zero λευκή σκληρή, η γόμα C3 θα είναι η P Zero κίτρινη μέση και η γόμα C4 θα είναι η P Zero κόκκινη μαλακή.Η ίδια επιλογή ελαστικών θα διατηρηθεί και στους δυο αγώνες στην Αυστρία, που θα διεξαχθούν δυο συνεχή Σαββατοκύριακα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και είναι μέρος του τροποποιημένου ημερολογίου F1 2020. Οι οδηγοί έχουν εμπειρία από το συγκεκριμένο συνδυασμό γομών στην Αυστρία, καθώς οι ίδιες γόμες είχαν επιλεγεί και πέρυσι για το Red Bull Ring. Θυμίζουμε πως όλη η γκάμα ελαστικών 2020 Pirelli Formula 1, είναι ίδια με την περσινή.



Το Red Bull Ring – πρόκειται ουσιαστικά για την μοντέρνα εκδοχή του διάσημου Österreichring – προσφέρει ένα μικρό σε διάρκεια, αλλά γεμάτο δράση γύρο. Έχει λεία άσφαλτο και υψομετρικές διαφορές. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα αλλά και το να αποφύγεις το κυκλοφοριακό στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο βραχύς γύρος, οδηγεί επίσης σε αντίστοιχα μικρές διαφορές απόδοσης μεταξύ των επιλεγμένων γομών.



Αμφότεροι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις αρχές Ιουλίου οπότε πιθανότατα η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα είναι υψηλή. Παραταύτα η τοποθεσία που βρίσκεται η πίστα, στην βόρεια πλευρά των Στυριακών Άλπεων φημίζεται για το ευμετάβλητο του καιρού, υπάρχει πάντα πιθανότητα βροχής. Στο παρελθόν ο συγκεκριμένος αγώνας, έχει παράδοση στη στρατηγική μιας αλλαγής. Η πλειοψηφία των στροφών είναι δεξιές αλλά οι δυο πιο απαιτητικές στροφές της διαδρομής, είναι αριστερές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η λιγότερο φορτισμένη πλευρά ελαστικών, να εισέρχεται σ’ αυτές, σε κάθε γύρο, με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία.



Στο παρελθόν η πίστα του Spielberg έχει δημιουργήσει μερική αποκόλληση λόγω τοπικής υπερθέρμανσης (blistering) ειδικά με υψηλές θερμοκρασίες. Πέρυσι η νέα γενιά ελαστικών του 2019 μείωσε αυτό το φαινόμενο, ειδικά στα πίσω ελαστικά (παρότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν υψηλότερη απ’ αυτή του 2018).