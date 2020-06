Η τιμή και ο εξοπλισμος του νέου VW T-Roc Cabriolet στην Ελλάδα 

Μετά το αρχικό λανσάρισμα του T-Roc το 2018, best-seller και στην Ελλάδα και του εντυπωσιακά γρήγορου T-Roc R το 2019, το T-Roc Cabriolet χαρίζει στην κατηγορία «ελευθερία χωρίς οροφή». Όμορφος σχεδιασμός και άνετοι χώροι για τέσσερα άτομα με υπερυψωμένες θέσεις και εξαιρετική θέα. Μαλακή οροφή με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό που ανοίγει και κλείνει αυτόματα, σε εννέα και έντεκα δευτερόλεπτα αντίστοιχα, ακόμα και κατά την κίνηση με ταχύτητα μέχρι 30 χλμ./ώρα.



Το T-Roc Cabriolet διατίθεται προαιρετικά με δύο στοιχεία ψηφιακήςαπεικόνισης και ελέγχου: το ψηφιακό cockpit στο οπτικό πεδίο του οδηγού και το σύστημα ψυχαγωγίαςκαι ενημέρωσης (Infotainment) Discover Media. Το τελευταίο είναι μία από τις τελευταίες γενιές συστημάτων ψυχαγωγίας και διαθέτει μια online μονάδα σύνδεσης με ολοκληρωμένη eSIM. Συνδέοντας το αυτοκίνητο με το περιβάλλον και τα smartphones των χρηστών, γίνονται διαθέσιμες νέες λειτουργίες και υπηρεσίες από τη σειρά We Connect και We Connect Plus. Για ακόμα μεγαλύτερη ηχητική απόλαυση, είναι διαθέσιμο και το υψηλής πιστότητας ηχοσύστημα 12 καναλιών της “beats”.



Υπάρχουν δυο ισχυροί και οικονομικοί βενζινοκινητήρες με υπερσυμπιεστή και άμεσο ψεκασμό, με την ισχύ να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Ο 1.0 TSI είναι ο γνωστός τρικύλινδρος κινητήρας με ισχύ 115 PS και ροπή 200 Nm. Επιταχύνει το T-Roc Cabriolet από το μηδέν στα 100 χλμ./ώρα σε 11,7 δευτερόλεπτα, με μέγιστη ταχύτητα 187 χλμ./ώρα. Η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,6 έως 5,4 λ./100χλμ. (σε NEDC), που αντιστοιχεί σε επίπεδο εκπομπών CO2 από 129 έως 123 γρμ./χλμ..

Ο τετρακύλινδρος 1.5 TSI αποδίδει ισχύ 150 PS και 250 Nm ροπής από 1.500 σε 3.500 σ.α.λ. Αυτό επιτρέπει την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,6 δευτερόλεπτα, φτάνοντας μέχρι την τελική ταχύτητα των 205 χλμ./ώρα. Στον κύκλο NEDC, το T-Roc Cabriolet 1.5 TSI με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων καταναλώνει κατά μέσο όρο 5,7 έως 5,5 λίτρα καυσίμου ανά 100 χλμ. (130 έως 125 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Ένας παράγοντας που επιτρέπει ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο απόδοσης είναι το σύστημα ACT, το οποίο διακόπτει προσωρινά τους δύο κυλίνδρους σε περίπτωση σταθερού τρόπου οδήγησης. . Ένα μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6-σχέσεων είναι στάνταρ ενώ ο μεγαλύτερος TSI μπορεί να συνδυαστεί με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG 7-σχέσεων.



Η Volkswagen έδωσε στο T-Roc Cabriolet την ίδια σχεδίαση σε πλαίσιο και ανάρτηση με αυτά των μεγαλύτερων μοντέλων. McPherson στους εμπρόσθιους τροχούς, ενώ μια ανάρτηση πέντε συνδέσμων λειτουργεί στον οπίσθιο άξονα, ικανή να χειρίζεται ξεχωριστά τις διαμήκεις και τις εγκάρσιες δυνάμεις. Τα ελατήρια και οι αποσβεστήρες - τοποθετημένα ξεχωριστά στον πίσω άξονα - είναι αρμονικά ισορροπημένα, εξασφαλίζοντας άριστη άνεση με ακριβή χειρισμό, με απόσταση από το έδαφος 156 χιλιοστά, επιτρέποντας την είσοδο σε ανώμαλο έδαφος.



Το νέο T-Roc Cabriolet είναι πολύ πλούσια εξοπλισμένο, σε μία έκδοση. Σε αυτήν

περιλαμβάνονται :

✓ Εξοπλισμός IQ.DRIVE:

✓ Front Assist / City Emergency Braking / Pedestrian monitoring

✓ Adaptive Cruise Control & Speed Limiter

✓ Lane Assist

✓ Park Pilot

✓ Fatique detection

✓ Κλήση έκτακτης ανάγκης Emergency Call

✓ Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic δύο ζωνών

✓ Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι και σε συνδυασμό με DSG χειριστήρια (paddles) αλλαγής

ταχυτήτων

✓ Εσωτερικός φωτισμός Ambient σε λευκό χρώμα

✓ Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής

✓ Σύστημα Infotainment Composition με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών / Bluetooth

✓ We Connect App

✓ We Connect & We Connect Plus Υπηρεσίες

✓ Μαλακή οροφή με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό σε μαύρο χρώμα

✓ Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

✓ Ζάντες αλουμινίου Mayfield 17"

✓ Χρώμα απλό ή μεταλλικό (αποκλειστικά στην έκδοση 1.0 TSI 115PS)

Το νέο T-Roc Cabriolet προσφέρεται σε δύο εκδόσεις κινητήρων. Με τον 1.0 TSI 115PS η προτεινόμενη τιμή λιανικής είναι 28.310 € ενώ με τον 1.5 TSI ACT 150PS και αυτόματο κιβώτιο DSG 7-σχέσεων η τιμή διαμορφώνεται στα 33.600 €.