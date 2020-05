Τώρα είναι πιο εύκολο για να αποκτήσεις Mercedes 

Το νέο πρόγραμμα Welcome Tomorrow περιλαμβάνει δύο νέες χρηματοδοτικές προτάσεις που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες, με στόχο να απαντήσει στην περιρρέουσα αίθηση οικονομικής ανασφάλειας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν το αυτοκίνητο της επιλογής τους με ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Το πρόγραμμα Welcome Tomorrow αφορά αποκλειστικά τα μοντέλα: A-Class (εκτός Α160d), A-Class Sedan (εκτός Α160d Sedan),B-Class, CLA coupe, GLA, GLB, C-Class Sedan, E-Class Sedan, GLC SUV.Η πρώτη πρόταση Drive Now Pay Later εξασφαλίζει άτοκη περίοδο χάριτος 6 μηνών και άνεση προγραμματισμού, αφού προσφέρει τη δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει το νέο του αυτοκίνητο σήμερα, με την πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί έξι μήνες μετά. Το πρόγραμμα αυτό ισχύει από 08.06.2020.



Η δεύτερη πρόταση είναι η FLEXPayment, η οποία εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση για τον πρώτο χρόνο, ενώ παράλληλα προσφέρει δωρεάν συμβόλαιο επέκτασης εγγύησης δύο ετών πέραν της διετούς εργοστασιακής, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης.Τα χρηματοδοτικά προγράμματα Welcome Tomorrow αφορούν ιδιώτες, ελευθέρους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://www.mercedesbenz.gr/passengercars/buy/finance-leasing-insurance/Finance.module.html ή επικοινωνήστε με έναν πωλητή από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα.