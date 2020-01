Τι έδειξαν οι δοκιμές πρόσκρουσης του Subaru Forester e-BOXER 

Το ολοκαίνουργιο Subaru Forester e-BOXER (ευρωπαϊκών προδιαγραφών) κέρδισε την κορυφαία διάκριση "Best in Class του 2019" στην κατηγορία των μικρών off-road / MPV, ένα βραβείο που δίνεται στο μοντέλο με τις καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμές ασφαλείας κάθε κατηγορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Euro NCAP. Αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που η Subaru λαμβάνει αυτή την διάκριση, μετά από τα SUBARU XV και Impreza, που είχαν βραβευτεί με "Best in Class 2017" στην κατηγορία Small Family Car. Έλαβε τα μέγιστα πέντε αστέρια με εξαιρετικές βαθμολογίες και στις τέσσερις περιοχές αξιολόγησης (Ενήλικος Επιβάτης, Παιδί Επιβάτης, Ευάλωτοι Χρήστες Δρόμου, Υποβοήθηση Ασφάλειας), επιτυγχάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του για «Το πρωτόκολλο αξιολόγησης Euro NCAP 2019».



Σε παγκόσμιo επίπεδο, αυτή η πέμπτη γενιά Forester έχει επαινεθεί με σημαντικά βραβεία: στην Ιαπωνία, το Forester κέρδισε το πρώτο βραβείο JNCAP3 στο πρόγραμμα αξιολόγησης επιδόσεων νέου μοντέλου, στο πρόγραμμα αξιολόγησης επιδόσεων ασφάλειας σύγκρουσης για το 2018 (JNCAP)4 και την υψηλότερη βαθμολογία του ASV +++ (Advanced Safety Vehicle Triple Plus) το 2019. Το βραβείο Grand Prix 2018-2019 στην αξιολόγηση επιδόσεων ασφάλειας σύγκρουσης JNCAP σηματοδοτεί τη δεύτερη νίκη για τη Subaru μετά το βραβείο Grand Prix για Impreza και SUBARU XV στην αξιολόγηση 2016-2017.