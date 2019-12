Τι περιλαμβάνει η συνεργασία  BMW και Mercedes 

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα των κοινοπραξιών YOUR NOW το Φεβρουάριο του 2019, οι εταιρίες παραμένουν σε δυναμική πορεία ανάπτυξης: Σχεδόν 90 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν σήμερα τις υπηρεσίες των κοινοπραξιών για car-sharing, ride-hailing, στάθμευση, φόρτιση και πλατφόρμες πολλαπλών μέσων, που προσφέρονται σε περισσότερες από 1.300 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών και κατατάσσονται σε τρεις πυλώνες: 1. FREE NOW. 2. SHARE NOW. 3. PARK NOW & CHARGE NOW. Η δημιουργία ενός νέου οργανισμού – ομπρέλας, που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2020, θα υποστηρίξει την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των τριών πυλώνων.

FREE NOW - Έσοδα πλατφόρμας πάνω από δυο δισεκ. ευρώ και σχεδόν 300 εκατομμύρια ταξίδια. Η FREE NOW θα έχει ολοκληρώσει σχεδόν 300 εκατομμύρια ταξίδια σε 18 Ευρωπαϊκές και Λατινοαμερικανικές χώρες μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς. Πάνω από 39 εκατομμύρια επιβάτες εκμεταλλεύτηκαν τις υπηρεσίες που προσέφεραν πάνω από 800.000 συνεργαζόμενοι οδηγοί.

Πρόσθετες υπηρεσίες μετακίνησης όπως ηλεκτρικά σκούτερ (e-scooters), ηλεκτρικά ποδήλατα, car-sharing και δημόσια μέσα μεταφοράς θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή, μαζί με τη βασική της δραστηριότητα ride-hailing.

Η πάροχος ελεύθερου car-sharing SHARE NOW, που προέκυψε από τις δύο υπηρεσίες car2go και DriveNow, έχει καταγράψει περίπου ένα εκατομμύριο νέους πελάτες από την έναρξη της χρονιάς. Η εφαρμογή SHARE NOW διατίθεται από το Νοέμβριο του 2019. Στη Βιέννη, η νέα εφαρμογή SHARE NOW επιτρέπει την απευθείας κράτηση και ενοικίαση οχημάτων των car2go και DriveNow για πρώτη φορά, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Οι υπηρεσίες θα επεκταθούν, μετά από μία επιτυχημένη πιλοτική φάση pilot με μακροπρόθεσμη δοκιμή της υπηρεσίας car-sharing σε Μιλάνο και Αμβούργο. Το μακροπρόθεσμο car sharing προσφέρει τη δυνατότητα ενοικίασης οχημάτων SHARE NOW για έως 14 ημέρες.

Η CHARGE NOW αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη υποδομή φόρτισης στην Ευρώπη και κατά συνέπεια θεωρείται βασικός συντελεστής για υψηλότερη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην αγορά. Οι υπηρεσίες φόρτισης CHARGE NOW ήδη παρέχουν πρόσβαση στο 85% του ευρωπαϊκού δικτύου φόρτισης σε 30 Ευρωπαϊκές αγορές. Περιλαμβάνει πάνω από 130.000 σημεία φόρτισης και συμβάσεις με περίπου 400 διαχειριστές σημείων φόρτισης.

Η PARK NOW επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν μία εφαρμογή για αναζήτηση και πληρωμή χώρων στάθμευσης εντός και εκτός δρόμου. Το 2019, η PARK NOW ενίσχυσε περαιτέρω την πρωτοκαθεδρία της στις ψηφιακές λύσεις στάθμευσης: 36 εκατομμύρια πελάτες σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του PARK NOW Group. Η PARK NOW έφτασε τα 230 εκατομμύρια συναλλαγές με το βασικό brand της, και τις Parkmobile, RingGo και Parkline, το 2019. Η PARK NOW συνάπτει επιτυχημένες συνεργασίες με σύγχρονους δήμους και έχει διακριθεί με το European Parking Award για λύσεις στάθμευσης βάσει εκπομπών ρύπων στο Ηνωμένο Βασίλειο.