Ένας ...Καζανόβας στη Seat

Ο Lucas Casanovas διορίστηκε ως Head of Urban Mobility της SEAT, ένας τομέας που καλύπτει όλα τα project της εταιρείας που σχετίζονται με την νέα αστική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των XMOBA και Respiro. Μέχρι τώρα, ο Casanovas ήταν Global Director of Product Marketing ενώ με τα νέα του καθήκοντα θα αναφέρεται στον SEAT Vice-president for Sales and Marketing and CUPRA CEO, Wayne Griffiths.

Ο Casasnovas έχει εργαστεί σε διάφορες χώρες και μιλά ισπανικά, καταλανικά, αγγλικά και γερμανικά.

Είναι κάτοχος πτυχίου Industrial Engineering από το Πολυτεχνείο της Καταλονίας (UPC) και έχει Executive MBA από το IESE. Έχει εργαστεί στον κλάδο του αυτοκινήτου εδώ και 25 χρόνια, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως ασκούμενος μηχανικός στο Τεχνικό Κέντρο της SEAT το 1996.

Η SEAT έχει αναπτύξει μία στρατηγική αστικής κινητικότητας που περιλαμβάνει το πρωτότυπο αυτοκίνητο SEAT Minimó, το οποίο παρουσιάστηκε στο τελευταίο Mobile World Congress, καθώς και το SEAT Exs Kickscooter powered by Segway, στην παγκόσμια παρουσίαση του οποίου πρωτοστάτησε ο Casanovas.

Ως Head of Urban Mobility της SEAT, ο Lucas Casanovas θα πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη νέων λύσεων κινητικότητας που είναι προσιτές και βιώσιμες για το περιβάλλον, τις πόλεις και τους ανθρώπους. Η SEAT πρόκειται να προυσιάσει τις καινοτομίες της στον τομέα αυτό στις 19 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του Smart City Expo World Congress de Barcelona.

Βαγγέλης Γκούμας