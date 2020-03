Euroleague: «Τελικός» για τους «αιώνιους»!

Στους ρυθμούς του ντέρμπι των αιωνίων κινείται η Euroleague καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:00) τον Παναθηναϊκό σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση

Οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν μόνο τη νίκη, ώστε να διατηρήσουν “ζωντανές” τις ελπίδες τους για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης και να συνεχίσουν στα play off, ενώ οι “πράσινοι” ψάχνουν τη νίκη, που θα τους εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό, μια θέση στα εφετινά play off. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο 11-15 και ψάχνουν πέντε νίκες στις οκτώ αγωνιστικές που απομένουν, ώστε να μπουν στην οκάταδα. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο 14-12 και θέλουν τρεις νίκες, ώστε να παίξουν και φέτος στα play off.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Σπανούλη, Χαραλαμπόπουλο και Μιλουτίνοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει από τους παίκτες του να παρουσιάσουν το καλό αγωνιστικό πρόσωπο που έδειξαν στην εκτός έδρας ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά να περιορίσουν τα λάθη τους, ώστε να φτάσουν στη νίκη. Από την άλλη πλευρά, ο Ρικ Πιτίνο άφησε εκτός αποστολής τον Νίκο Παππά, για λόγους τακτικής. Ο Αμερικανός κόουτς θέλει από τους παίκτες του να επιστρέψουν στις νίκες και να τονώσουν την ψυχολογία τους, εν όψει της δύσκολης συνέχειας στη διοργάνωση.

Αυτή θα είναι η 17η φορά που οι δυο ελληνικές ομάδες θα συναντηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός μετράει δέκα νίκες έναντι έξι του Παναθηναϊκού. Στο ματς του πρώτου γύρου, οι “πράσινοι” είχαν επικρατήσει 99-93 στο ΟΑΚΑ. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ντάνιελ Ιερεθουέλο (Ισπανία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Ούρος Νίκολιτς (Σερβία).