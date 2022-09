Τσιτσιπάς: Ακτιβιστής εισέβαλε σε αγώνα του και έβαλε φωτιά στο χέρι του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Έλληνα πρωταθλητή τένις Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν για το Laver Cup, στο Λονδίνο.

Ακτιβιστής - φίλαθλος εισέβαλε στο κορτ, κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και έβαλε φωτιά στο χέρι του για να διαμαρτυρηθεί για την κλιματική αλλαγή.

Η ασφάλεια του γηπέδου τον απομάκρυνε άμεσα, χωρίς εκείνος να αντιδράσει, αφού είχε πετύχει ήδη τον σκοπό του. Η εικόνα με το φλεγόμενο χέρι του και το μήνυμα που ήθελε να περάσει έκανε τον γύρο του κόσμου.

A climate change activist set his arm on fire during the second singles match of the day at #LaverCup (Tsitsipas vs. Schwartzman) in protest against UK private jets.



His t-shirt said 'End UK private jets'



Photo from @epaphotos pic.twitter.com/U7ISsJ6PTx