Στο φετινό σαλόνι της Γενεύης η PEUGEOT θα παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο Partner Tepee Electric, δίπλα στα τρία νέα SUV της μάρκας – 2008, 3008 και 5008. Επίσης, η μάρκα θα παρουσιάσει το προηγμένο τεχνολογικά αυτόνομο PEUGEOT INSTINCT CONCEPT προβάλλοντας παράλληλα μία μελλοντική εκδοχή της επόμενης γενιάς i-Cockpit®!».

Η PEUGEOT διαθέτει πλέον μία ολοκληρωμένη στρατηγικά γκάμα με αιχμή του δόρατος την SUV οικογένεια της που απαρτίζουν προηγμένα μοντέλα:

Το PEUGEOT 2008 συνεχίζει για 4 χρόνια και με μεγάλη επιτυχία την πορεία του στην Ευρώπη, στην Βραζιλία και στην Ιαπωνία.

Το νέο PEUGEOT 3008 SUV έχει κατακτήσει έως τώρα 12 κορυφαίες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Το νέο PEUGEOT 5008 SUV θα δώσει το παρόν και στην Γενεύη με αυξημένη πρακτικότητα και 7 θέσεις.

Το νέο PEUGEOT Partner Tepee Electric θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο σαλόνι της Γενεύης ως ένα όχημα ελεύθερου χρόνου που προσφέρει τη μοναδική εμπειρία της ηλεκτροκίνησης. Μπορεί να φιλοξενήσει έως πέντε επιβάτες σε ένα πρακτικό, ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό, ενώ απευθύνεται σε όσους θέλουν να συνδυάσουν αθόρυβα και οικολογικά τις προσωπικές ή επαγγελματικές τους μετακινήσεις. Το νέο PEUGEOT Partner Tepee Electric θα είναι διαθέσιμο στις ευρωπαϊκές αγορές από τον Σεπτέμβριο του 2017.

Το Instinct Concept αντιπροσωπεύει το όραμα της PEUGEOT για την αυτόνομη τεχνολογία και για πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο συνδυάζεται με την έξυπνη πλατφόρμα I.o.T (Internet of Things), όπου το cloud (ψηφικαό σύννεφο) του οδηγού είναι μόνιμα διασυνδεμένο με τον απομακρυσμένο server Samsung Artiktm. Πρόκειται για ένα σύνολο αιχμής που ανάγει σε άλλο επίπεδο την διασύνδεση στο αυτοκίνητο προσφέροντας νέες δυνατότητες χάρη στην αμεσότερη ανταλλαγή δεδομένων.

To PEUGEOT Responsive i-Cockpit αποτελεί το ταμπλό του μέλλοντος με σχεδίαση εμπνευσμένη από τον τομέα της αεροναυπηγικής και με πλήρη υποστήριξη για αυτοκίνητα που κινούνται στον «αυτόματο». Για παράδειγμα, όταν ο οδηγός δεν έχει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έχει αναλάβει το πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης, τότε το τιμόνι μετακινείται πιο κοντά στο ταμπλό, τα καθίσματα έρχονται σε μία πιο αναπαυτική θέση, ενώ ταυτόχρονα τα πεντάλ τραβιούνται προς τα πίσω για να απελευθερώσουν χώρο. Ο οδηγός ελέγχει κάθε πρόγραμμα και λειτουργία από το i-Device στην κεντρική κονσόλα, ενώ σχεδόν τα πάντα απεικονίζονται σε μία πανοραμική οθόνη 9,7 ιντσών.

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη νίκη στο Ντακάρ, η PEUGEOT θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό της ελβετικής έκθεσης να δει από κοντά τον «απόλυτο κυρίαρχο» που διένυσε 9.000 χιλιόμετρα στην Παραγουάη, στη Βολιβία και στην Αργεντινή για να φτάσει σε μία τριπλή διάκριση με τους Peterhansel/Cottret, Loeb/Elena και Despres/Castera. Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα λάμψει το νικηφόρο PEUGEOT 3008 DKR (#300).

Οι ειδικοί της PEUGEOT SPORT δημιούργησαν δύο απόλυτες σπορ εκδόσεις για να προσφέρουν μοναδικές συγκινήσεις: τις 208 GTi by PEUGEOT Sport και 308 GTi by PEUGEOT Sport. Τα βλέμματα θα στραφούν στο 208 GTi by PEUGEOT Sport με τη νέα σχεδίαση και τη μοναδική διχρωμία blue/glossy back, ενώ μία γεύση για τις δυνατότητες του 308 GTi by PEUGEOT Sport θα μπορεί να δώσει ένας προσομοιωτής που θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο της μάρκας.

Βαγγέλης Γκούμας