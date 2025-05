Σπυροπούλου: Με τους γιους της, Βλάσση και Βασίλη, στην παιδική χαρά

Η καθημερινότητα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου έχει αλλάξει ριζικά από τη στιγμή που έγινε μανούλα, με τα δυο της παιδιά να έχουν γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της.

Η παρουσίαστρια περνάει πολύ χρόνο με τους γιους της στο σπίτι, ενώ όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες απολαμβάνουν ξέγνοιαστες βόλτες στην Αθήνα.

Ο Βλάσσης κι ο Βασίλης ήθελαν κούνιες και η μαμά τους είπε να μην τους χαλάσει χατίρι. Έτσι, τους πήγε στην παιδική χαρά, απ' όπου τράβηκαν μία τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία με λεζάντα «Just the 3 of us» (Οι τρεις μας) και δύο κόκκινες καρδούλες.

Τα χαριτωμένα αδελφάκια είναι αχώριστα κι αποτελούν καρποί του έρωτα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media