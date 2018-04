Στο φετινό Salone del Mobile στο Μιλάνο, η MINI συνεργάστηκε με το Λονδρέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο ‘Studiomama’, για να παρουσιάσει τη νέα της εγκατάσταση με τίτλο MINI LIVING – BUILT BY ALL. Η νέα πρόταση MINI LIVING επιτρέπει τη στενή συνεργασία μεταξύ ενοίκων και αρχιτεκτόνων, ώστε να ικανοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο οι ατομικές απαιτήσεις.. Το MINI LIVING – BUILT BY ALL είναι η τρίτη εγκατάσταση που δημιουργεί η MINI και διευρύνει τη βασική φιλοσοφία του MINI LIVING (π.χ. δημιουργική αξιοποίηση ενός μικρού χώρου διαβίωσης) για να συμπεριλάβει την αρχή της συμμετοχής. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι ατομικές ανάγκες και οι ιδέες τους παίζουν πιο κεντρικό ρόλο. «Η σημερινή αγορά τυποποιημένων οικιών έχει περιορισμένες δυνατότητες να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ατόμου.

Η εγκατάσταση MINI LIVING βρίσκεται σε ένα γειτονικό δωμάτιο και παρουσιάζει τέσσερις ενδεικτικές φιλοσοφίες χώρων διαβίωσης, όπως μία κοινόχρηστη κουζίνα ή ένα υπαίθριο γυμναστήριο. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μία ανεξάρτητη μικρο-γειτονιά, και παράλληλα αποδεικνύουν ότι ακόμα και το εσωτερικό ενός άδειου κτιρίου μπορεί να αξιοποιηθεί για το μέλλον της αστικής αρχιτεκτονικής.

Το MINI LIVING είναι μία πρωτοβουλία που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά από την MINI το 2016 με σκοπό την επινόηση δημιουργικών αρχιτεκτονικών λύσεων για την μελλοντική ζωή στην πόλη. Το MINI LIVING έχει ήδη παρουσιάσει καινοτόμες φιλοσοφίες για κοινή και συνεργατική διαβίωση/εργασία στις σύγχρονες πόλεις τα τελευταία χρόνια στο Μιλάνο με τις εγκαταστάσεις MINI LIVING – BREATHE και MINI LIVING – Do Disturb. Η νέα εγκατάσταση θα εκτίθεται στο Salone del Mobile στη Via Tortona στο Μιλάνο, από 17 – 22 Απριλίου 2018.

Βαγγέλης Γκούμας