Μάθε τι τύπος είναι κάνοντας βουτιά στην playlist του

Αν θες γρήγορα και αποτελεσματικά να μάθεις τι τύπος είναι ο άντρας που μόλις γνώρισες μην τον ρωτήσεις τι ζώδιο είναι… υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ανακαλύψεις τα βασικά του χαρακτηριστικά και να δεις αν ταιριάζετε.

Η playlist που ακούει, το είδος μουσικής που προτιμά θα σου αποκαλύψουν σημαντικές πτυχές του εαυτού του, οι οποίες δεν φαίνονται διά γυμνού οφθαλμού αλλά διαπιστώνονται μέσω εκπαιδευμένου αφτιού…

Επιπλέον, μια αλάνθαστη μέθοδος που θα σου δείξει τι νιώθει για σένα και αν ενδιαφέρεται ερωτικά είναι τα τραγούδια που θα αρχίσει να σου στέλνει ή να σου αφιερώνει!

Συντονισμένος στον σταθμό που παίζει μόνο τελευταίες κυκλοφορίες;

Ξέρει απέξω όλες τις τελευταίες επιτυχίες, του αρέσει να ακούει κάθε νέο τραγούδι που κυκλοφορούν οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες αλλά κυρίως παθιάζεται με «ό,τι παίζει αυτή τη στιγμή». Τότε ο άνδρας που σε ενδιαφέρει είναι πιθανώς αρκετά κοινωνικός, με υψηλή αυτοεκτίμηση και του αρέσει να αφοσιώνεται με αυτά που ασχολείται. Ως μόνο μειονέκτημα, δεν είναι πολύ δημιουργικός και τείνει να είναι λίγο νευρικός. Αλλά αν κι εσύ παθιάζεσαι με τα hits της εποχής, τότε θα ταιριάξετε μια χαρά και είστε στο ίδιο μήκος κύματος…

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me

Ενδιαφέρεται αρκετά: Break my heart, Dua Lipa

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Don’t need love, 220 Kid & Gracey

Τον παθιάζει η rap ή το hip hop

Αυτά τα είδη μουσικής ρίχνουν το βάρος τους κυρίως στους στίχους, έχουν έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και ασχολούνται με φλέγοντα ζητήματα. Ωστόσο για τους Γάλλους αυτά τα είδη μουσικής θεωρούνται ότι είναι η γλώσσα της αγάπης. Κάτω από τα τραγούδια του Dr Dre και τον Snoop Dogg, είναι πιθανό να ανακαλύψεις έναν άντρα που είναι κοινωνικά δραστήριος, ακτιβιστής, που του αρέσουν οι εναλλακτικές δράσεις, έχει πάθος και υψηλή αυτοεκτίμηση και που είναι πιθανό να διαθέτει ένα πιο ανοιχτό μυαλό και πιο απελευθερωμένο πνεύμα.

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Juice WRLD - Tell Me U Luv Me ft. Trippie Redd (Dir. by @_ColeBennett_)

Ενδιαφέρεται αρκετά: Future - Life Is Good (Audio) ft. Drake

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Lil Yachty - Split/Whole Time

Τον παθιάζει η jazz

Είναι σίγουρος, έξυπνος, ανοιχτός σε νέες εμπειρίες και πολιτικά φιλελεύθερος. Επίσης, μπορεί να είναι ήρεμος, έξυπνος και με εκλεπτυσμένο χιούμορ, πιθανότατα να μην του αρέσουν πολύ τα σπορ, αλλά του αρέσουν τα ταξίδια. Οι οπαδοί της τζαζ τείνουν επίσης να είναι δημιουργικοί και να αισθάνονται άνετα με τον εαυτό τους. Ακούγεται ιδανικός - εκτός αν, φυσικά, δεν αντέχεις την τζαζ.

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Frank Sinatra – ‘Fly Me To The Moon’

Ενδιαφέρεται αρκετά: Stan Getz & Joao Gilberto – ‘The Girl From Ipanema’

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Dave Brubeck Quartet – ‘Take Five’

Χαμένος στον κόσμο της κλασικής μουσικής

Μπορεί να είναι λίγο εσωστρεφής, αλλά αυτός ο τύπος είναι αρκετά έξυπνος κι έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Ναι, είναι αλήθεια - όσοι προτιμούν την κλασική μουσική εμφανίζουν πραγματικά ανώτερη διάνοια. Είναι τόσο περίπλοκος όσο η μουσική που ακούει και ενώ μπορεί να φαίνεται απορροφημένος, πιθανότατα έχει καλό γούστο στον κινηματογράφο και το θέατρο. Οι δημιουργικοί και ευγενικοί λάτρεις της κλασικής μουσικής είναι συνήθως εκλεπτυσμένοι - και καλοπληρωμένοι!

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Rota - Love Theme, from Romeo and Juliet

Ενδιαφέρεται αρκετά: Puccini - O mio babbino caro

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Chopin – Nocturne Op. 9, No. 1 in B flat minor

Κάτω από τη heavy metal πανοπλία του είναι μαλακός σαν βούτυρο

Μην αφήσεις το σκληρό εξωτερικό του περίβλημα να σε ξεγελάσει - οι οπαδοί των heavy metal είναι στην πραγματικότητα ευαίσθητες ψυχές. Εάν το ερωτικό σας ενδιαφέρον παθιάζεται ακούγοντας Black Sabbath, Slayer ή Judas Priest, είναι πιθανό να είναι ευγενικός, εσωστρεφής, άνετος και δημιουργικός. Σοκαρίστηκες; Κι όμως - οι οπαδοί του heavy metal μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας με τους λάτρεις της κλασικής μουσικής, αλλά ανήκουν συνήθως σε πιο νεαρές ηλικίες. Ίσως έχει ακόμα επαναστατικές τάσεις, και μπορεί η αυτοπεποίθησή του να μην είναι στα ύψη.

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Motörhead – Love Me Forever

Ενδιαφέρεται αρκετά: Cradle Of Filth – The Death Of Love

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Slipknot – Snuff

The good old rock times guy

Αν δεν μπορεί να μείνει μακριά από τους ροκ γερόλυκους, τους ροκ ήρωες του παρελθόντος, πιθανότατα επειδή είναι νοσταλγικός και το αγαπημένο του είδος του προκαλεί έντονα συναισθήματα. Διαθέτει αρκετό πάθος και παλιάς κοπής ρομαντισμό. Η προσκόλληση με το παρελθόν δείχνει μια αγάπη στο vintage και στις σταθερές αξίες. Αν και μπορεί να είναι ανοιχτόμυαλος, ίσως να μην αφήνεται εύκολα στο να δοκιμάσει νέες εμπειρίες και μπορεί να είναι και κάπως ισχυρογνώμων.

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Moody Blues – Nights in white satin

Ενδιαφέρεται αρκετά: Queen - Love of My Life

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Eric Clapton - Layla

Still got the blues

Αν του αρέσουν τα blues, είναι ευγενικός, ευχάριστος και εκφραστικός, ακριβώς όπως το είδος που αγαπά. Συνδυάζεται επίσης με μια καλή δόση αυτοεκτίμησης και δημιουργικότητας, έχει αρκετά ενδιαφέροντα κι είναι δραστήριος κι ανοιχτόμυαλος. Φαίνεται ότι σου αρέσει ένας στοχαστή με μια χαλαρή προσωπικότητα, αλλά αν είσαι πρόσφατα «τραυματισμένη» ή επιρρεπής σε δραματικά, πρόσεξε - μπορεί να γράψει ένα τραγούδι για σένα!

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Etta James – I’d rather go blind

Ενδιαφέρεται αρκετά: Gary Moore – Still got the blues

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Jimi Hendrix – Red House

Ξεδίνει χορεύοντας ηλεκτρονική μουσική μέχρι τελικής πτώσης

Πιθανότατα είναι αυτονόητο, αλλά όσοι προτιμούν είδη με ταχύτερους ρυθμούς είναι συνήθως αρκετά ενεργητικοί. Δραστήριος τύπος με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Μπορεί να είναι ενθουσιώδης, κάπως σαν κουτάβι, βαριέται εύκολα και πρέπει συνεχώς να του εξιτάρεις το ενδιαφέρον – αντέχεις;

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Kaskade & Tiesto ft. Haley - Only You

Ενδιαφέρεται αρκετά: Steve Angello & Laidback Luke ft. Robin S. – Show Me Love

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Zedd ft. Foxes – Clarity

Ακούει τα πάντα

Υπάρχει κι αυτή η κατηγορία που λέει ότι αγαπάει «όλους τους τύπους μουσικής». Εάν η λίστα αναπαραγωγής του περιλαμβάνει τα πάντα, από Rihanna έως Led Zeppelin. Χμ, εδώ το γούστο του στη μουσική να μη σε διαφωτίσει πλήρως. Η συμβουλή μου; Ξέχασε την επιστήμη και χρησιμοποίησε την κοινή λογική. Είτε του αρέσει το μυστήριο και οι εναλλαγές είτε απλώς δεν γνωρίζει ούτε ο ίδιος τον εαυτό του πολύ καλά. Αν έχεις υπομονή και το ένστικτό σου σε οδηγεί, δώσε του μια ευκαιρία να σε πλησιάσει.

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Air – Playground Love

Ενδιαφέρεται αρκετά: Amy Winehouse – Cupid

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Björk - It's Oh So Quiet

Ακούει μόνο ελληνικά… έντεχνο

Ευαίσθητος, ρομαντικός, ίσως να έχει κάνει κλασικές σπουδές και να αγαπάει τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Του αρέσει να σου εξηγεί τους στίχους και να σου τους τραγουδά. Έχει μια έμφυτη μελαγχολία που τον κάνει να μοιάζει ότι χρειάζεται προστασία κι ότι είναι ευάλωτος. Αν θες να τον αναλάβεις υπό την προστασία σου και να χαζεύετε με τις ώρες το ηλιοβασίλεμα αναλύοντας σε βάθος σύγχρονα φιλοσοφικά ερωτήματα, έχεις τις ευλογίες μας!

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Σωκράτης Μάλαμας - Πριγκιπέσσα

Ενδιαφέρεται αρκετά: Όσα η αγάπη ονειρεύεται – Αλκίνοος Ιωννίδης

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Πυξ Λαξ – Μοναξιά μου όλα

Ακούει μόνο ελληνικά… λαϊκά

Κοινωνικός, εξωστρεφής, παιδί της πιάτσας, εργατικός, έξυπνος και του αρέσει να περνάει καλά. Θα σε έχει στα ώπα ώπα. Του αρέσει να κάνει φιγούρα, αλλά κατά βάθος είναι ειλικρινής και αναζητά την ασφάλεια… κι ίσως ψάχνει τη μία και μοναδική που θα της αφιερώνει τα τελευταία καψουροτράγουδα. Το σίγουρο είναι ότι μαζί του δεν θα βαρεθείς και θα σου τονώσει και την αυτοπεποίθηση.

Σε θέλει πολύ, αν σου αφιερώσει: Νατάσσα Θεωδορίδου – Αν υπάρχει παράδεισος

Ενδιαφέρεται αρκετά: Πλούταρχος - Αν είσαι η αγάπη

Σε βλέπει μόνο ως φίλη: Κωνσταντίνος Αργυρός – Ποτέ ξανά

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: allyou.gr