Πούμπουρας - Θεοχαρίδη: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στην κόρη τους!

“Cynthia.. your kingdom awaits! 🏰🤰🏻✨“ __________________________________________ Μετά από πολύ μαστόρεμα, το δωμάτιο της έτοιμο. Ο Τσάβι χαλαρός, η μάνα ξεκούραστη.. καλά είμαστε! 😅 Και το ονομά της;; ✨Κύνθια!✨ Έμπνευση;👇🏽 Ένας μικρός λόφος με το όνομα Κύνθος στην Δήλο, αγαπημένο νησί των θεών, γεμάτο υπέροχη ενέργεια..! -Σε περιμένουμε λοιπόν! ❤️ __________________________________________ Ένα ΜΕΓΑΛΟ ευχαριστώ στο @upupandaway__kavala για το φανταστικό δωμάτιο που στήσαμε με αγάπη!! Love you guys! #babytocome

A post shared by "Don't imitate.. Innovate." (@savas_poumpouras) on Dec 1, 2019 at 12:44am PST