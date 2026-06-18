Το απόγευμα της Πέμπτης 18/6, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4, όπου μίλησε για τον ρατσισμό που βίωσε και κλήθηκε να διαχειριστεί τα πρώτα χρόνια που ζούσε στη Σουηδία.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εξήγησε πώς για ανθρωπιστικούς λόγους η οικογένειά της χωρίστηκε μήπως και καταφέρουν να πάρουν χαρτιά στη χώρα. «Τελικά μας έδωσαν την άδεια μετά από δύο χρόνια που κρυβόμασταν», περιέγραψε στην εκπομπή της ΕΡΤ.

«Ήταν πολύ δύσκολα και φτωχικά, αλλά σκέφτομαι ότι αυτά τα χρόνια με διαμόρφωσαν, είναι ο μεγαλύτερός μου πλούτος. Ο φόβος εξακολουθεί να υπάρχει, είναι κάτι σαν τραύμα. Γενικά φοβάμαι ότι θα με πετάξουν έξω. Η αγωνία είναι μόνιμη στη ζωή μου. Ακόμη και τώρα που δέχομαι απειλές από ναζιστές, από σεξιστές, θυμάμαι το κοριτσάκι αυτό που φοβόταν και συνεχώς πρέπει να παλεύει για να δείξει ότι αξίζει», εξομολογήθηκε.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση στο Στούντιο 4

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου αναφέρθηκε στις οικογενειακές δυσκολίες που είχε περάσει ως παιδί μεταναστών στη Σουηδία.

Συγκεκριμένα, η ίδια εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «έχουμε μια λάθος εντύπωση, πιστεύω πως έχει παραμείνει μια εικόνα της Σουηδίας η οποία είναι πάρα πολύ γυαλισμένη και φτιαγμένη. Ίσως αυτή ανήκει αρκετά στο παρελθόν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, η Σουηδία δεν είναι ένα νησάκι απομονωμένο».

«Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η καταπίεση των γυναικών, οι ταξικές διαφορές… Αυτά είναι κάτι που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και σήμερα, μάλιστα πολύ πιο έντονα σήμερα. Η Σουηδία έχει αλλάξει πάρα πολύ, όπως και πολλές άλλες χώρες».

«Ο πατέρας μου επανήλθε, αλλά ήταν ένας ξένος μετά από 2,5 χρόνια. Είχε κάποια θέματα. Άρχισε να πίνει, να γυρνάει. Δεν ήταν ένας πατέρας «παρών» στη ζωή μας και βέβαια έγραψα ένα βιβλίο, κάνω μια κινηματογραφική ταινία για το πώς επηρεαζόμαστε όλοι μας από πατρικές μορφές που απουσιάζουν και πώς μας επηρεάζει η πατρική βία στο σπίτι. Βεβαίως και την έζησα.

Έζησα πολλά που θα ήθελα να μην τα έχω ζήσει. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου, αλλά και σε εμένα. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό το έχουν ζήσει πολλοί Έλληνες. Έσπασα το ταμπού και το είπα, γιατί είναι μεγάλη ντροπή. Όταν άρχισα να το συζητάω κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνη. Προστασία δεν θα έλεγα ότι είχα ιδιαίτερη, αλλά έχω μάθει να τα μετατρέπω όλα. Αναγκάστηκα να είμαι τόσο ανεξάρτητη.

Κι αυτό γιατί φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένεια μου», συμπλήρωσε, ακόμα, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.