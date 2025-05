5 λόγοι να δεις τους The Prodigy live στην Πλατεία Νερού

Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Οι The Prodigy είναι ένα από τα πιο εκρηκτικά και θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής και κάθε τους εμφάνιση είναι εμπειρία που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Στις 4 Ιουλίου 2025, το συγκρότημα επιστρέφει στην Πλατεία Νερού για το Release Athens Festival, και αν χρειάζεσαι λίγο έξτρα motivation για να είσαι εκεί, ιδού 5 λόγοι που θα σε πείσουν:

1. Γιατί στο Release Athens 2023 μάς… κατέστρεψαν γλυκά

Το 2023,, οι The Prodigy εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες φανατικούς fans, σε μια από τις πιο καυτές —κυριολεκτικά και μεταφορικά— βραδιές του φεστιβάλ. Με 40 βαθμούς Κελσίου κατάφεραν να κάνουν τον κόσμο να χοροπηδάει ασταμάτητα σε ύμνους όπως "Smack my Bitch Up", "Breathe" και "Voodoo People". Η ενέργεια ήταν σχεδόν υπεράνθρωπη — και πολλοί την χαρακτήρισαν ως την καλύτερη εμφάνιση της χρονιάς.

2. Γιατί είναι μια μπάντα που δεν “παίζει” απλά live – αλλά ανεβάζει την αδρεναλίνη στο 100%

Το live των Prodigy δεν είναι απλώς συναυλία. Είναι μια ελεγχόμενη μουσική έκρηξη. Οι ρυθμοί τους είναι φτιαγμένοι για ατελείωτο χορό, για τον κόσμο, για το moshpit. Ο Maxim και ο Liam Howlett ανεβάζουν το κοινό στα κόκκινα από το πρώτο δευτερόλεπτο, και δεν αφήνουν κανέναν να πάρει ανάσα μέχρι το τελευταίο drop.

3. Γιατί κάθε εμφάνιση τους είναι φόρος τιμής στον Keith Flint

Από τον θάνατο του εμβληματικού frontman το 2019, κάθε εμφάνιση των Prodigy έχει μια συναισθηματική διάσταση. Ο Keith μπορεί να λείπει φυσικά, αλλά είναι παρών σε κάθε beat, κάθε κραυγή, κάθε φωτισμό. Το κοινό ανταποκρίνεται με σεβασμό και απόλυτη ένταση — σαν να τον τιμά σε κάθε τραγούδι.

4. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί που να συνδυάζουν rave, punk και industrial έτσι

Οι Prodigy δεν είναι απλώς electronic band. Είναι electro-punk-δημιουργοί. Κατέβασαν το rave στο πεζοδρόμιο, του έδωσαν attitude, το έκαναν πολιτικό και βίαιο και χορευτικό και εθιστικό. Τέτοιο υβρίδιο δεν υπάρχει αλλού — και σίγουρα όχι με τόσο αυθεντικό τρόπο.

5. Γιατί αυτή τη φορά θα εμφανιστούν μαζί με τους masters του drum & bass Pendulum & το ραγδαίο ανερχόμενο duo, Bob Vylan.

Αν ήσουν εκεί το 2023, ξέρεις τι έχεις να περιμένεις. Μόνο που αυτή η φορά θα είναι ανεπανάληπτη. Οι Pendulum, οι Αυστραλοί πρωτοπόροι του drum ‘n’ bass μαζί με την live μπάντα τους θα είναι οι very special guests των The Prodigy σε μια εκρηκτική βραδιά. Την ημέρα θα ανοίξει το ντουέτο των Bob Vylan, μια από τις πιο αιχμηρές μπάντες της δεκαετίας που διανύουμε, στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, οι The Prodigy επιστρέφουν στην Αθήνα για να αποδείξουν γιατί παραμένουν ένα κορυφαίο group με ατόφια live ενέργεια!

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / The Prodigy, Pendulum, Bob Vylan (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C., Boy Harsher & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) προς 120€ (όφελος 28€)

Διήμερο Εισιτήριο / The Prodigy, Pendulum, Bob Vylan (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) προς 100€ (όφελος 23€)

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 | Πλατεία Νερού

Περισσότερες πληροφορίες & εισιτήρια: releaseathens.gr



