40 FINGERS: Τέσσερις δεξιοτέχνες κιθαρίστες σε μια μοναδική συναυλία

Τέσσερις δεξιοτέχνες κιθαρίστες σε μια μοναδική συναυλία έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρόκειται για τους «40 FINGERS».

Η μουσική τους συνδυάζει άψογα είδη, από τζαζ και λατινοαμερικάνικα στιλ μέχρι δημοφιλείς παρτιτούρες ταινιών και μοντέρνα κλασικά.

Είναι το διάσημο ιταλικό κουαρτέτο κιθάρας, 40 Fingers που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κάνει στάση στο θέατρο Παλλάς την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας.

Φημισμένοι για τον καινοτόμο ήχο τους, οι 40 Fingers, δεξιοτέχνες κιθαρίστες, μοναδικοί στο είδος τους, ειδικεύονται στην τεχνική του fingerpicking, ερμηνεύοντας ένα ποικίλο ρεπερτόριο πρωτότυπων κομματιών και διασκευών.

Τέσσερις μουσικοί, ο καθένας με τη δική του πλούσια μουσική ιστορία και διαφορετικές εμπειρίες, εξερευνούν μαζί νέους ηχητικούς κόσμους. Προσφέρουν ένα ευρύ ρεπερτόριο που περιλαμβάνει διασκευές ποπ και ροκ κομματιών για τέσσερις κιθάρες, αλλά και δικές τους συνθέσεις.

Το κοινό τους πάθος για τον κινηματογράφο, τις τηλεοπτικές σειρές και τη μουσική, τους εμπνέει να δημιουργούν αυθεντικές διασκευές διάσημων μουσικών αριστουργημάτων, όπως τα θέματα του John Williams από το έπος του George Lucas «Star Wars», τη μουσική από τον «Τελευταίο των Μοϊκανών», καθώς και παραλλαγές θεμάτων από τον «Χάρι Πότερ» και τις ταινίες της Disney.

Η σκηνή είναι το φυσικό τους περιβάλλον.

Οι 40 Fingers, συνοδευόμενοι από εξαιρετικά εντυπωσιακές οπτικές παραγωγές, δημιουργημένες από κορυφαίους Ευρωπαίους σχεδιαστές, μεταφέρουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς γλωσσικά και γεωγραφικά σύνορα, με τις εκδοχές τραγουδιών όπως το Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango και πολλά άλλα, περνώντας από όλα τα είδη, ενώνοντας και συγκινώντας τους μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο.

Το εξαιρετικό κουαρτέτο κιθαριστών - νέο παγκόσμιο crossover φαινόμενο οι 40 Fingers, έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο με εκατομμύρια προβολές.

Οι δεξιοτεχνικές ερμηνείες και οι διασκευές τους σε γνωστά ροκ και ποπ τραγούδια, μουσική από ταινίες και soundtracks τηλεοπτικών σειρών, έχουν λάβει επίσημη αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένων των Queen, που χειροκρότησαν την εκδοχή τους στο «Bohemian Rhapsody».

Οι 40 Fingers έχουν αναγνωριστεί από πολλές διεθνείς μουσικές προσωπικότητες, οι οποίες τους κάλεσαν για συνεργασίες. Από τον Andrea Bocelli μέχρι την Αμερικανίδα Tori Kelly και τον Andy Summers, ενώ με το συγκρότημα The Police δημιούργησαν μια νέα διασκευή του διάσημου Bring on the Night. Οι ερμηνείες τους στο YouTube ξεπερνούν τις 100 εκατομμύρια προβολές, ενώ οι Queen δημοσίευσαν επίσημα την εκδοχή τους στο «Bohemian Rhapsody» στον ιστότοπό τους.

Πληροφορίες

40 Fingers

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025

στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.



