Glitter Grotesque: Θεματική μουσική παράσταση «The Golden Age Of Hollywood»

«The Golden Age of Hollywood» με τους Glitter Grotesque: Μια θεματική μουσική παράσταση-φόρος τιμής στον Κινηματογράφο της Χρυσής Εποχής του Hollywood.

Μετά τις sold out παραστάσεις «Christmas Jazz» στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express, οι Glitter Grotesque (trio) επιστρέφουν στην «Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ» και παρουσιάζουν για τις πέντε Κυριακές του Μαρτίου τη θεματική μουσική παράσταση «The Golden Age Of Hollywood».

Η παράσταση αποτελεί ένα μαγικό ταξίδι στη Χρυσή Εποχή του αμερικάνικου κινηματογράφου μέσα από εμβληματικές μουσικές, τραγούδια και στιγμιότυπα από ταινίες-ορόσημα, όπως Gilda, Casablanca, Some like it Hot, The wizard of Oz, What Ever Happened To Baby Jane, Top Hat, The Man Who Knew Too Much, Jailhouse Rock κ.ά.

Αγαπημένα κινηματογραφικά ντουέτα, vocal jazz standards, musical, swing και rock n roll σ’ ένα πρωτότυπο πρόγραμμα-φόρο τιμής στον Κινηματογράφο με την Ιωάννα Noir Ζαχαροπούλου στη φωνή, τον Γιώργο Λαγογιάννη στη φωνή και το πιάνο και τον Χρήστο -Voodoo Drummer (Tiger Lillies)- Κουτσογιάννη στα ντραμς.

Somewhere over the rainbow skies are blue… and the dreams that you dare to dream really do come true…

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις Μουσικό Βαγόνι Orient Express Κυριακή 2, 9, 16, 23 και 30 Μαρτίου 2025 στις 20:30 Γενική είσοδος 16€ (προαιρετικά: κρασί 5€ / ποτό 7,5€ / φαγητό από 6€) Διάρκεια παράστασης 120 λεπτά (με διάλειμμα) Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη: - Ηλεκτρονικά στο more.com/gr-el/tickets/music/festival/the-golden-age-of-hollywood-with-glitter-grotesque/ - Τηλεφωνικά στο 11876 (more.com) - Φυσικά σημεία πώλησης more.com

Πληροφορίες Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ Τηλ. 6937604988 & 2105298922

