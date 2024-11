H συναυλία Μπρίτζερτον από την Candlelight έρχεται στην Αθήνα

Το Netflix, η Shondaland και η Fever συνεργάστηκαν για να φέρουν μια αποκλειστική συναυλία Μπρίτζερτον από την Candlelight, με επιτυχίες από την αγαπημένη σειρά, στην Αθήνα. Για πέντε βραδιές – στις 3, 16 και 30 Ιανουαρίου, καθώς και στις 7 και 8 Φεβρουαρίου –, αυτή η μοναδική ζωντανή και συναρπαστική μουσική εμπειρία θα φωτίσει τον χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός με χιλιάδες κεριά που θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες στην περίοδο της Αντιβασιλείας στην Αγγλία.



Με τις τρεις σεζόν του διαθέσιμες στο Netflix, το Μπρίτζερτον συνεχίζει να μαγεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο και αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά σε ένα μαγευτικό περιβάλλον. Η λίστα περιλαμβάνει το Bad Guy της Billie Eilish, το thank u, next από την Ariana Grande, το Give Me Everything από τους Pitbull, Afrojack, Ne-Yo και Nayer, το Cheap Thrills από τη Sia και πολλά άλλα που θα εκτελεστούν από ένα τοπικό ταλαντούχο κουαρτέτο εγχόρδων.



Τα εισιτήρια πωλούνται τώρα μέσω της εφαρμογής και της ιστοσελίδας της Fever. Αυτή η αποκλειστική εμπειρία του Μπρίτζερτον θα διοργανωθεί σε επιλεγμένες πόλεις σε όλο τον κόσμο με περιορισμένα εισιτήρια. Εξαιρετικοί χώροι στη Μαδρίτη, το Μάντσεστερ, το Σίδνεϊ, το Βερολίνο, τη Ρώμη, το Ρίο ντε Τζανέιρο και σε πολλοί ακόμα, θα μεταμορφωθούν στο πιο μοντέρνο σκηνικό της σεζόν, μαγνητίζοντας τα βλέμματα σε όλο τον κόσμο.



Οι συναυλίες Candlelight είναι μια σειρά συναυλιών πρωτότυπης μουσικής που δημιουργήθηκαν από τη Fever με στόχο τη μεγαλύτερη εξοικείωση με την κλασική μουσική. Αυτή η πρωτοποριακή μορφή αποτελεί μια μοναδική ζωντανή μουσική εμπειρία, μέσα από διαφορετικά προγράμματα για όλα τα γούστα, από ντόπιους μουσικούς, σε εμβληματικούς χώρους, με χιλιάδες κεριά να φωτίζουν τον χώρο και τους ερμηνευτές. Η Candlelight δίνει τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό που μπορεί να μην είχε σκεφτεί ποτέ να παρακολουθήσει μια συναυλία κλασικής μουσικής, να συνδεθεί με τα πιο εμβληματικά κομμάτια των σπουδαιότερων συνθετών και να ακούσει τις κορυφαίες επιτυχίες γνωστών καλλιτεχνών με έναν διαφορετικό τρόπο.

