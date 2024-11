«Ιστορίες Γυναικών» πρωταγωνιστούν στην αγαπημένη ζώνη του Novalife!

Τα ντοκιμαντέρ «A Conversation with Romy» (5/11) και «Knowing the Score» (12/11) κάνουν πρεμιέρα ενώ θα προβληθούν και τα ντοκιμαντέρ «Fugitive: The Mystery of the Crypto Queen» (19/11) και «Every Body» (26/11).

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2024. Γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές και άφησαν το στίγμα τους στη ζωή, έρχονται να καθηλώσουν και το Νοέμβριο στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε «Ιστορίες Γυναικών»! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές κάθε Τρίτη στις 21:00 είναι «A Conversation with Romy» (5/11), «Knowing the Score» (12/11), «Fugitive: The Mystery of the Crypto Queen» (19/11) και «Every Body» (26/11).

Σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές θα απολαύσουν την Τρίτη 5 Νοεμβρίου (21:00) το ντοκιμαντέρ «A Conversation with Romy». Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, η διάσημη ηθοποιός Ρόμι Σνάιντερ αναλογίζεται τη ζωή, την καριέρα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Μοιράζεται τις χαρές και τις λύπες της, και μια βαθιά ματιά στη φήμη, την αγάπη και την αντοχή.

Η συνέχεια είναι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου (21:00) με το ντοκιμαντέρ ««Knowing the Score» που κάνει πρεμιέρα. Η βιογραφία της Σιμόν Γιανγκ, μιας εμπνευσμένης, λαμπρής γυναίκας που έφτασε στην κορυφή σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο χρησιμοποιώντας το πνεύμα, την αποφασιστικότητα, την αίσθηση του χιούμορ και τη μπαγκέτα της.

Το ντοκιμαντέρ «Fugitive: The Mystery of the Crypto Queen» έρχεται την Τρίτη 19 Νοεμβρίου (21:00). Το ντοκιμαντέρ εξερευνά την ιστορία της Ruja Ignatova, της γεννημένης στη Βουλγαρία Γερμανίδας επιχειρηματία και δημιουργού του κρυπτονομίσματος OneCoin. Η Ruja εξαφανίστηκε το 2017 μαζί με δισεκατομμύρια δολάρια από χρήματα επενδυτών, εκτοξεύοντάς την στην κορυφή της λίστας καταζητούμενων του FBI.

Την τελευταία Τρίτη του Νοεμβρίου (26/11, 21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ «Every Body» που μοιράζεται την ιστορία τριών διαφυλικών ανθρώπων που από μία παιδική ηλικία γεμάτη ντροπή, μυστικά και ακούσιες επεμβάσεις κατάφεραν να διαπρέψουν στην ενήλικη ζωή τους.

Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV.



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media