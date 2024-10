Stains of Amber: Το album μας είναι ένα κακό παιδί, αλλά είναι ένα παιδί...

Oι Stains of Amber μιλούν στο star.gr και τη Γεωργία Χάρδα για το νέο τους album με τίτλο «Νο One Will Ever Be this Cool Again». Το συγκρότημα αποτελείται από τον Σταμάτη Γώγο (μπάσο, φωνητικά), τον Ιορδάνη Γεωργιάδη (κιθάρα) και τον Μάριο Μαυροκορδάτο (ντραμς). Από τις αναμνήσεις που ενέπνευσαν τους στίχους μέχρι τη διαδικασία δημιουργίας του εξωφύλλου, τα μέλη του συγκροτήματος μοιράζονται τις σκέψεις και τις εμπειρίες που οδήγησαν σε αυτό το μουσικό αποτύπωμα της μπάντας. Οι στίχοι του ομότιτλου τραγουδιού μαρτυρούν την ένταση και την ενέργεια που τους διακατέχει με αναφορές σε προσωπικά βιώματα και καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Ο Σταμάτης περιγράφει πώς η έμπνευση προκύπτει από την κοινή τους μουσική εμπειρία ενώ ο Ιορδάνης υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ισορροπίας ανάμεσα στο προσωπικό στυλ του καθενός. Το εξώφυλλο του άλμπουμ, σχεδιασμένο από τον Manster Design, αντικατοπτρίζει τη θεατρικότητα και την αντίθεση που χαρακτηρίζει τη μουσική τους ενώ ενσωματώνει την ουσία του τίτλου, προσφέροντας παράλληλα μια επιπλέον διάσταση στην καλλιτεχνική τους έκφραση.

Σταμάτης Γώγος: «Σκεφτήκαμε πως ίσως να μην βγάλουμε άλλο άλμπουμ γι’ αυτό το γράψαμε σαν ένα αποτύπωμα της μπάντας»

-«Νο One Will Ever Be this Cool Again» είναι ο τίτλος του άλμπουμ, ποια είναι η σημασία του και πώς συνδέεται με το περιεχόμενο των τραγουδιών;

Σταμάτης: Το «No one will ever be this cool again» το είχα διαβάσει σε κάτι σχόλια για τους «ZZ Top». Μου άρεσε σαν τίτλος και η μουσική του τραγουδιού μου έβγαζε κάτι το εγωιστικό, το αλαζονικό , ότι κανείς δεν θα είναι τόσο «cool» όσο εγώ ξανά, οπότε ταίριαξε το τραγούδι και με βάση τον τίτλο έγραψα τους στίχους. Σκεφτήκαμε πως ίσως να μην βγάλουμε άλλο άλμπουμ γι’ αυτό το γράψαμε σαν ένα αποτύπωμα της μπάντας. Ο τίτλος αυτός άρεσε και στον παραγωγό.



Ιορδάνης: Είχε πλάκα ο τίτλος γιατί είναι σαν να βγάζεις 15 χρόνια επιτυχίες σε πρώτο δίσκο. Τώρα για πρώτο άλμπουμ μπάντας «No one will ever be this cool again»; Θα μπορούσε να είναι και το όνομα της μπάντας.

-Ξεχώρισα τους παρακάτω στίχους στο ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Νο one will ever be this cool again»

Ι Got the Midas touch/One must be cosidered lucky to get choked by my hands/Run on broken glass/Got the devil in the backseat/And I’driving fast/My head is like a rollercoaster/If you get too close I might go off the rails/Helter Skelter and the party’s over/In the morning star/A million dollar man/Do you believe me now?/Than No one wants me/Cause no one ever tried to understand/Everyone will love me when I’ dead/Cause on one will ever be this cool again like me.

-Θεωρείς Ιορδάνη ότι ο Σταμάτης έχει το άγγιγμα του Μίδα;

Φυσικά και το έχει, από εκεί ξεκινάμε! Το άγγιγμα του Μίδα πάει σε όλο το vibe του κομματιού αφού «Νο one will ever be this cool again» άρα ότι πιάνω γίνεται χρυσός. Ταιριάζει σε όλη τη θεατρικότητα που έχει το κομμάτι.

-Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι καινούργια;

Σταμάτης: Το πρώτο τραγούδι που έγραψα είναι το «Valley o Hinnom», το οποίο το έχουμε από παλιά αν και έχει υποστεί κάποιες μετατροπές στη μουσική. Τους στίχους τους ολοκλήρωσα πριν βγει το άλμπουμ για να έχουν νόημα για εμένα. Ενώ το τελευταίο κομμάτι που έγραψα είναι το «No one will be this cool again».

Album Cover by Manster Design

Ιορδάνης Γεωργιάδης: «Έχει μια αντίθεση το εξώφυλλο του ablum, είναι ένα κακό παιδί... αλλά είναι ένα παιδί»

-Ποιος ήταν ο σχεδιαστής που δημιούργησε το εξώφυλλο και πώς αυτό συνδέεται με τη μουσική και τα τραγούδια του άλμπουμ;

Σταμάτης: Είναι ο Master Design. Θέλαμε κάτι που να ταιριάζει με τον τίτλο αλλά και ο ίδιος ο σχεδιαστής να βγάζει κάτι δικό του, το οποίο δεν θα του το υποδεικνύαμε, για να εκφραστεί μέσα από το εξώφυλλο. Του στείλαμε το album ,του είπαμε περισσότερα για τον τίτλο και του δώσαμε μια κατεύθυνση. Αλλά κι αυτός κάτι τέτοιο σκεφτόταν και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα.

Ιορδάνης: Σαν ιδέα του είπαμε ότι έχουμε σκεφτεί ένα παιδάκι που κοιτάζει πάνω από τον ώμο του. Έχει μια αντίθεση το album, είναι ένα κακό παιδί...αλλά είναι ένα παιδί.

Σταμάτης: Ίσως κάτι που το βλέπεις σαν κάτι αθώο να μην είναι...Όπως είναι οι Stains of Amber.

Σταμάτης Γώγος: «Αν είναι κάτι που μας αρέσει το δουλεύουμε και το κυνηγάμε για να δούμε που θα καταλήξει»

-Σταμάτη τι σε εμπνέει για να γράψεις ένα τραγούδι;

Αν εννοείς την μουσική είναι κάτι που απλά συμβαίνει όταν παίζουμε όλοι μαζί. Κάποιος θα φέρει ένα riff ή μια ιδέα και οι υπόλοιποι θα τζαμάρουν πάνω σε αυτό. Πολλές φορές αλλιώς μπορεί να ξεκινήσει ένα μουσικό θέμα και να καταλήξει σ’ ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο στο οποίο όμως εξακολουθεί να λειτουργεί.Αν είναι κάτι που μας αρέσει τότε το δουλεύουμε και το κυνηγάμε για να δούμε που θα καταλήξει. Και ανάλογα που θα καταλήξει η μουσική θα καταλήξουν και οι στίχοι. Δεν υπάρχει κάποια βαθύτερη αφορμή για να γράψουμε κάτι πέραν της αφορμής να παίξουμε την μουσική που γουστάρουμε και οι τρείς μας.

-Moυ αρέσει το τραγούδι «Red Elephant» Τι συμβολίζει;

Σταμάτης: Δεν κρύβει κάτι φιλοσοφικό από πίσω. Είναι απλά μια αναφορά σχετικά για τις μέρες που ξεκινάγαμε ως συγκρότημα. Υπήρχαν δυο αγαλματάκια στη σοφίτα του Μάριου όπου τζαμάραμε. Ένας μαύρος φαραώ και ένας κόκκινος ελέφαντας. Και από εκεί εμπνευστήκαμε το όνομα του τραγουδιού Black Pharaoh/Red Elephant το οποίο είναι χωρισμένο σε δυο μέρη. Επειδή έτσι ξεκίνησε το ταξίδι των Stains, έτσι είχαμε αποφασίσει να ξεκινήσει και το ταξίδι του δίσκου. Και για αυτό το ταξίδι άλλωστε μιλάει και το τραγούδι.

-«Dreams are never real» γράφεις στον τελευταίο στίχο του τραγουδιού « Dream Place 136. Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση του συγκροτήματος κυκλοφορεί το πρώτο σας άλμπουμ, νιώθεις ότι εκπληρώθηκαν τα όνειρά σου;

Σταμάτης: Δεν μπορώ να πω πως το είχα ως όνειρο να βγάλω άλμπουμ με τους Stains γιατί πολλές φορές τα όνειρα είναι λίγο σουρεαλιστικά , λίγο ακατόρθωτα. Αν κάτι το βλέπεις ως «όνειρο» τότε αναπαύεσαι στο να σκέφτεσαι μόνο την πραγμάτωση του και όχι το πως θα το καταφέρεις. Σε βγάζει από το «άγχος» της προσπάθειας. Αναπαύεσαι. Το άλμπουμ όμως το είχα ως στόχο για τους Stains. Και γενικά μου αρέσει να θέτω στόχους για τη μουσική μας και όχι «όνειρα». Όσον αφορά τον στίχο έχει να κάνει με την συνειδητοποίηση ότι δεν θα γίνουν ποτέ όλα δικά σου. Όσο και να θέλεις κάτι. Κανένα συμπάν δεν συνωμοτεί για οτιδήποτε. Κάποια πράγματα δεν θα γευτείς ποτέ και πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό.

-Ιορδάνη θεωρείς ότι οι Stains of Amber 10 χρόνια μετά είναι πιο ώριμοι συναισθηματικά;

Ο καθένας μας ξεχωριστά μπορεί να είναι, όλοι μαζί όμως όχι. Αυτό είναι το μυστικό μας.

Οι Stains Of Amber είναι ένα heavy/stoner rock ‘n roll συγκρότημα από την Αθήνα. Σχηματίστηκε το 2014 στα στενά όρια μιας σοφίτας όπου το τρίο – Σταμάτης (μπάσο, φωνητικά), Jordan (κιθάρες) και Μάριος (ντραμς) – σταθεροποίησαν γρήγορα τον ήχο και την ταυτότητά τους. Έχουν παίξει σε αρκετές underground σκηνές όπως στο An με τους Deathcrop Valley αλλά και στο 6dogs με τους Contra Limit και Sober on Tuxedos.





