Ένα Κυριακάτικο απόγευμα με τις όπερες του Μότσαρτ

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει το «SUNDAY TEA WITH MOZARΤ» ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο σε δύο από τα αριστουργήματα του Μότσαρτ: «Οι Γάμοι του Φίγκαρο» και «Ντον Τζιοβάννι».

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 17.00, για οκτώ μόνο παραστάσεις, στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος «NO OPERA» του θεάτρου.



Τρεις ταλαντούχοι λυρικοί τραγουδιστές και ένας πιανίστας, προσκαλούν το κοινό σε ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο του Μότσαρτ, ζωντανεύοντας δύο από τα πιο τολμηρά και προκλητικά του έργα. Οι δύο όπερες, οι οποίες όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν αναστάτωσαν την κοινωνία της εποχής τους και αμφισβήτησαν τα καθιερωμένα κοινωνικά πρότυπα, θα παρουσιαστούν με ερμηνείες που συνδυάζουν με πάθος, χιούμορ και μοναδική εκφραστικότητα το λιμπρέτο του Λορέντσο ντα Πόντε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΕΡΕΣ

«Οι Γάμοι του Φίγκαρο», βασίζονται στο προκλητικό έργο του Μπωμαρσαί, το οποίο είχε απαγορευτεί λόγω των τολμηρών θεμάτων του, περί «ανηθικότητας» και της «επαναστατικής» του φύσης. Με χιούμορ και ευφυΐα, η όπερα καταφέρνει να φωτίσει την πάλη των τάξεων, προκαλώντας την αυστηρή ιεραρχία της εποχής.



Το «Ντον Τζιοβάννι», συχνά θεωρούμενο ως το αριστούργημα του Μότσαρτ, σόκαρε το κοινό με την τολμηρή απεικόνιση ενός άνδρα που αρνείται να μετανοήσει, οδηγούμενος στην τραγική του πτώση. Η εξερεύνηση της ηθικής σύγκρουσης σε αυτή την όπερα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στους κριτικούς όσο και στο κοινό.

Συζήτηση Q & A: Μετά το τέλος της παράστασης, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση με τους καλλιτέχνες και να μάθουν περισσότερα για τη μουσική ιδιοφυΐα του Μότσαρτ μέσα από μια διαδραστική και χαλαρή συνάντηση.

Πληροφορίες:

Ερμηνεύουν: Νικολέτα Κουτσαμάνη, Γιώργος Χουσάκος, Hlín Leifsdóttir

Πιάνο: Νίκος Παρασκάκης

Συντελεστές:

Φωτογραφίες: Νίκος Παγκωνάκης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραγωγή: FAIL BETTER PRODUCTIONS NON-PROFIT

Ημ/νιες παραστάσεων:

Κάθε Κυριακή από 13 Οκτωβρίου εως 1 Δεκεμβρίου στις 17.00



Εισιτήρια: 10€

Προπώληση: https://www.more.com/music/no-mozart/

THEATRE OF THE NO: Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

(Απέναντι από το Νέο Δημαρχείο στην Λιοσίων)

Τηλέφωνο: 6946851001

