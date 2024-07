10 πράγματα που δεν ήξερες για τους δυο θρύλους στο Release Festival

Την Κυριακή οι Judas Priest, ο Bruce Dickinson, οι Accept και οι δικοί μας Saturday night Satan αναμένεται να δώσουν μια μοναδική συναυλία στην πλατεία νερού και όλοι κατεβάζουν από τη ντουλάπα τα δερμάτινα μπουφάν με τα καρφιά κόντρα στον καύσωνα.

Ακόμα και να μην έχεις πολλή επαφή με τον «σκληρό ήχο» σίγουρα γνωρίζεις τους «θεούς του Μέταλ» Judas Priest που διαμόρφωσαν το Heavy Metal τις χρυσές δεκαετίες του 1970 – 1980 και τον εμβληματικό τραγουδιστή Bruce Dickinson των θρυλικών Iron Maiden, ο οποίος θα εμφανιστεί με το προσωπικό του σχήμα για να ερμηνεύσει κομμάτια από την προσωπική του καριέρα. Αφού ο χρόνος δεν περνάει με τίποτα μέχρι να ακούσουμε τις κιθάρες να στριγκλίζουν θα σκαλίσουμε το πλούσιο παρελθόν των δύο frontmen που έχουν γράψει ο καθένας τη δική του ιστορία και θα φωτίσουμε άγνωστες πτυχές της πορείας τους.

10. O Βruce Dickinson ήθελε να γίνει drummer. Κι όμως μπορεί εκατομμύρια τραγουδιστές στον κόσμο να πέφτουν στα γόνατα και να παρακαλάνε το Θεό να έχουν έστω και το ένα δέκατο των φωνητικών ικανοτήτων του, όμως ο νεαρός Bruce κάπου πίσω στην εφηβεία του ήθελε να έχει το δικό του drum set. Οι οικονομικές του ικανότητες δεν το επέτρεπαν και το μόνο που κατάφερε να προμηθευτεί ήταν ένα ζευγάρι bongo τύμπανα με τα οποία έπαιζε παρέα με τους φίλους του το let it be των beatles. Και κάπου εκεί ανακάλυψε το πραγματικό ταλέντο του.

09. Η μικροσκοπική… υπομονή. Είναι γνωστός για τις διάφορες περιστάσεις στις οποίες άρχισε να τα χώνει στο κοινό. Μία από τις στιγμές που μέχρι και το Wikipedia έχει καταχωρήσει σε ξεχωριστό τμήμα της βιογραφίας του ήταν στην Ελλάδα το 2022 στη συναυλία με τους Iron Maiden. Κάποιος άναψε καπνογόνο ο Bruce ενοχλήθηκε από τον καπνό άρχισε τα γαλλικά και έχασε και τελείως το tempo του Number of the Beast. Πάντως λίγο καιρό μετά ζήτησε κατά κάποιο τρόπο συγγνώμη μιλώντας στο ελληνικό Rock Hard οπότε μάλλον την Κυριακή θα είναι πιο ήρεμος. ( οκ αυτό μπορεί και να το ήξερες. Μπορεί και όχι. Προχωράμε)

08. Μιας και είπαμε για γαλλικά. Ο Bruce μιλάει άπταιστα γαλλικά. Και δεν εννοούμε μπινελίκια. Όντως. Τη γλώσσα. H γυναίκα του είναι Γαλλίδα οπότε όπως έχει δηλώσει τα έχει μάθει και εκείνος επαρκώς.

07. To μήλο κάτω από τη μηλιά. Το ταλέντο είναι κληρονομικό καθώς φαίνεται. Ο γιος του Βruce, Austin είναι και αυτός τραγουδιστής. Μάλιστα στα πρώτα του βήματα έπαιζε σε μία metalcore μπάντα τους Rise to Remain.. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορούσε να γκαρίζει σαν αρκούδα που έχει καταπιεί λιοντάρι. Ή το ανάποδο. Anyway

06. Πολυεργαλείο με τη βούλα. Πολλοί γνωρίζουν ότι εκτός από διάσημος frontman ο Bruce Dickinson είναι ακόμα πιλότος, ξιφομάχος, συγγραφέας σκηνοθέτης, ηθοποιός, παρασκευαστής μπύρας. Αυτό που δε γνωρίζαμε είναι ότι όλες αυτές οι ιδιότητες έχουν αναγνωριστεί επίσημα από το περιοδικό 1843 που ανήκει στο Economist. Έτσι ο Dickinson το 2009 αναγνωρίστηκε ως επίσημο παράδειγμα πολυμαθή ανθρώπου. Μια έννοια που ήταν πολύ δημοφιλής κατά την αναγέννηση και περιέγραφε τους λεγόμενους «καθολικούς ανθρώπους» οι οποίοι εξειδικεύονταν σε πολλά αντικείμενα. Ποιος άλλος ήταν πολυμαθής; Ο Leonardo Da Vinci.

Ώρα να πιάσουμε τον έτερο θρύλο του Heavy Metal Rob Halford ο οποίος έχει τις δικές του ενδιαφέρουσες πτυχές.

05. Late bloomer στο τιμόνι. Ο Metal God έχει μια εντυπωσιακή συλλογή από θρυλικά αυτοκίνητα όπως μια Aston Martin DBS, μια Chevrolet Corvette, και μια Mercury Cougar ενώ το αμάξι που οδηγεί είναι μια Cadillac. Ωστόσο δίπλωμα οδήγησης έβγαλε στα 38. Οπότε μην ανησυχείς. Έχεις χρόνο.

04. Το μάθημα στη βασίλισσα. Το 2005 η Ελισάβετ οργάνωσε μια εκδήλωση για τη Βρετανική μουσική και ο Halford ήταν καλεσμένος. Η μεγαλειότητα της τον ρώτησε τι μουσική έπαιζε. «Heavy metal μεγαλειότατη» για να του απαντήσει εκείνη «Για ποιο λόγο πρέπει να είναι τόσο δυνατή;» και εκέινος να την αποστομώσει λέγοντας «Για να κουνάμε τα κεφάλια μας» . Τότε η Ελισάβετ χαμογέλασε…βασιλικά.

03. Το πραγματικό Come Out. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο Halford αποκάλυψε τη σεξουαλικότητά του δημοσίως σε μια συνέντευξη στο MTV και από τότε είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας. Κι όμως όπως έχει παραδεχτεί το πρώτο Come Out είχε γίνει πολύ πίσω το 1977 όταν βγήκε ο τρίτος δίσκος των Judas Priest με τίτλο Sin After Sin. Οι στίχοι που είχε γράψει για το κομμάτι Raw Deal στο οποίο περιέγραφε το Fire Island μια Gay κοινότητα στη Νέα Υόρκη ήταν περισσότερο από αποκαλυπτικοί. Μέχρι και ο ίδιος τους θεώρησε too much αλλά η υπόλοιπη μπάντα έδωσε το πράσινο φως.

02. Η σύλληψη. Ο Rob Halford είχε τη δική του εμπειρία αλά George Michael όταν συνελήφθη για προσβολή της δημοσίας αιδούς σε ανδρικές τουαλέτες της Καλιφόρνιας οι οποίες χρησιμοποιούνταν για περιστασιακό σεξ. Πως τη γλιτωσε; Ο αστυνομικός ήταν σκληροπυρηνικός οπαδός των Judas Priest.

01 Μύκονος και δερμάτινα. Το 1980 ο Halford συνάντησε σε Μπαρ στη Μύκονο τον μέχρι πρότινος ήρωά του Freddie Mercury, τη θρυλική φωνή των Queen. Όμως δε χάρηκε ιδιαίτερα. Την εποχή εκείνη οι Queen είχαν υιοθετήσει ένα πιο .. “Elvis” στυλ και ο Freddie εμφανιζόταν σε βίντεο να οδηγεί μηχανές και να φοράει δερμάτινο μπουφάν, σήμα κατατεθέν του Rob Halford που ήταν ο πρώτος ο οποίος λάνσαρε στο «σκληρό ήχο» αυτό το στυλ. Έτσι θεώρησε ότι το είδωλό του τον αντιγράφει. Σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Freddie mercury ότι δε συμπαθεί το Heavy Metal ..ε δεν ήθελε και πολύ να τα πάρει ο ορμητικός νεαρός τότε Metal God.

Φωτογραφίες: www.releaseathens.gr

