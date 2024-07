Οι Cannons έρχονται στο Floyd Live Music Venue

Η Fuzz Productions και ο En Lefko 87.7, με την υποστήριξη του Release Athens Festival, παρουσιάζει τους Cannons, το Σάββατο 6 Ιουλίου, στο Floyd Live Music Venue. Το τρίο της εναλλακτικής electro-pop από το Los Angeles, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πιο συναρπαστικά live του φετινού καλοκαιριού. Η βραδιά θα ανοίξει με ένα special b2b DJ set από τους NTEIBINT x Blende.

Οι Cannons δημιουργήθηκαν το 2013 και αποτελούνται από τους Ryan Clapham (κιθάρα), Paul Davis (drums, keyboards) και Michelle Joy (φωνητικά). Με το έμφυτο ταλέντο τους να γράφουν σπουδαίες μελωδίες και τραγούδια εξίσου κατάλληλα για το θρυλικό Studio 54 και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, το τρίο έχει καταφέρει με τους τέσσερις δίσκους του - δηλαδή τα “Night Call” (2017), “Shadows” (2019), “Fever Dream” (2022) και “Heartbeat Highway” (2023) - να κερδίσει διθυραμβικά σχόλια από μεγάλα έντυπα (The Hollywood Reporter, Billboard, Consequence of Sound κτλ.) και να αποκτήσει φανατικό κοινό.



Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το απόλυτο pop anthem της τρέχουσας δεκαετίας, “Fire For You”, το οποίο μετά την παρουσία του στο πολύ επιτυχημένο “Never Have I Ever” του Netflix αλλά και στο ”American Horror Story”, ξεπέρασε τα 250εκ. streams, κατέκτησε την κορυφή του Alternative Radio και οδήγησε το γκρουπ στο ρόστερ της Columbia Records. Tο αιθέριο “Loving You” έχει κατακτήσει και το εγχώριο airplay, ενώ η λίστα των επιτυχιών συμπεριλαμβάνει κομμάτια όπως τα “Hurricane”, “Tunnel of You”, “Bad Dream”, “Crush”, “Heartbeat Highway”, “Sweeter”, στα οποία θα προστεθούν πολλά ακόμα στο μέλλον.





Ταυτόχρονα, εξελίχθηκαν σε μια εντυπωσιακή live μπάντα μετά από αμέτρητες headline εμφανίσεις και εκρηκτικές παρουσίες στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ όπως τα Coachella, Lollapalooza, Life Is Beautiful, Outside Lands και Electric Forest, μεταξύ πολλών άλλων.

Φέτος πραγματοποιούν την πρώτη ευρωπαϊκή περιοδεία τους και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το φανατικό εγχώριο κοινό τους θα έχει την ευκαιρία να τους δει και να τους απολαύσει από κοντά, ακριβώς τη στιγμή που η καριέρα τους εκτοξεύεται!

Ο Γιώργος Μπακαλάκος aka ΝΤΕΙΒΙΝΤ αποτελεί πλέον μια από τις σταθερές αξίες του εκλεκτικού label από το Βέλγιο, Eskimo Recordings, χάρις στο χάρισμά του να συνθέτει μια άκρως συναισθητική disco που δεν γίνεται να μην κινητοποιήσει το σώμα, την καρδιά και την ψυχή. Ο ταλαντούχος παραγωγός εκτός από τη σταθερή παρουσία του στο πρόγραμμα του En Lefko 87.7 εδώ και πολλά χρόνια, έχει συνεργαστεί με την Ελληνίδα τραγουδίστρια Σtella στους δύο πρώτους της δίσκους και στα απολαυστικά tracks “Never Without You”, “The Owner”, “Hide In” και “State Nearby”, τα οποία συμπεριλάμβαναν remixes από σπουδαία ονόματα της χορευτικής μουσικής όπως οι Adam Port, Ewan Pearson, Zombies In Miami και Anoraak.

Αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με την, επίσης Αθηναία, Matina Sous Peau ενώ πριν λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε ένα ακόμα επιτυχημένο remix, αυτή τη φορά στο “Wanderland” των Hermanos Inglesos.



O Johan Blende κατάγεται από τη Στοκχόλμη και έχει καθιερωθεί ως ένας εξαιρετικός παραγωγός, συνθέτης και DJ, συνδυάζοντας τη χορευτική μουσική με τους νοσταλγικούς ήχους των 70s και των 80s, ενώ τραγούδια όπως τα “Fake Love” και “Running” γνώρισαν μεγάλη επιτυχία σε ραδιόφωνα και clubs ολόκληρου του πλανήτη. Πέρα όμως από τις δικές του κυκλοφορίες, ο Johan έχει δώσει τραγούδια του σε πολλούς καλλιτέχνες ενώ έχει αναλάβει να κάνει remix σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως η Lana Del Rey, o Skrillex, οι Azari & III και οι Klaxons μεταξύ πολλών άλλων.



Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 36€



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706

