The Music of Hans Zimmer VS John Williams στο Θέατρο Λυκαβηττού

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης The Music of John Williams VS Hans Zimmer

Ο Hans Zimmer κι ο John Williams διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού! Μουσικές που αγαπήσαμε, εξαιρετικοί φωτισμοί και προβολές, σε ένα σόου υψηλών προδιαγραφών!

John Williams

Ο John Williams, βραβευμένος με πέντε Βραβεία OSCARS, τέσσερις GOLDEN GLOBES, επτά BAFTA και είκοσι τρία βραβεία GRAMMYs, είναι Αμερικανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας. Κατέχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για OSCAR, 52 υποψηφιότητες, μετά τον Walt Disney. Το 2005, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου διάλεξε το μουσικό θέμα του Πόλεμου των Άστρων ως το σπουδαιότερο soundtrack όλων των εποχών. Ο Williams έχει συνθέσει το μουσικό θέμα σε 8 από τις 20 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην Αμερική.

Για πάνω από έξι δεκαετίες, ο John Williams έχει συνθέσει μερικά από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα στην ιστορία του κινηματογράφου: Τα σαγόνια του καρχαρία, Ο Πόλεμος των Άστρων, Σούπερμαν, Ιντιάνα Τζόουνς, Ε.Τ. ο Εξωγήινος, Επτά χρόνια στο Θιβέτ, Τζουράσικ Παρκ, JFK, Γεννημένος την 4η Ιουλίου, Τεχνητή νοημοσύνη, Η λίστα του Σίντλερ και οι τρεις πρώτες ταινίες του Χάρι Πότερ. Είναι ο μόνιμος συνεργάτης του Steven Spielberg.

Συνέθεσε τη μουσική για Ολυμπιακούς Αγώνες, το μουσικό θέμα των τηλεοπτικών σειρών Lost in Space και Land of the Giants. Παράλληλα, έχει συνθέσει αναρίθμητα έργα κλασικής μουσικής (κονσέρτα, σονάτες και μουσική δωματίου για ορχηστρικά σύνολα και σόλο όργανα).

Hans Zimmer

Ο Hans Zimmer, βραβευμένος με δύο Βραβεία OSCARS, ένα CLASSICAL BRIT AWARD, δύο GOLDEN GLOBES και τέσσερα βραβεία GRAMMYS, είναι Γερμανός συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Πέρασε το πρώτο μέρος της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες έχει συνθέσει μουσική για πάνω από 100 ταινίες, πολλές τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα τους το βασικό θέμα της θρυλικής σειράς The Crown του Netflix, και για ντοκιμαντέρ σχετικά με τη φύση και την άγρια ζωή που παρουσίασε ο David Attenborough.

Έχει συνεργασθεί με σημαντικούς άλλους συνθέτες, όπως ο Stanley Myers, και σημαντικότατους σκηνοθέτες ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται οι Christopher Nolan, Ridley Scott, Ron Howard, Gore Verbinski, Michael Bay, Guy Ritchie, και Denis Villeneuve. Έχει προταθεί πολλές φορές για τα σημαντικότερα βραβεία διεθνώς. Η πρώτη ταινία την οποία επένδυσε μουσικά ήταν η «Terminal Exposure» του Νίκου Μαστοράκη το 1987. Είναι επικεφαλής του τμήματος μουσικής των ταινιών της DreamWorks.

Τα soundtracks από τις διάσημες ταινίες του, όπως Ο Μονομάχος, Ο Άνθρωπος της Βροχής, Θέλμα & Λουίζ, Ο βασιλιάς των λιονταριών, Dune, Top Gun, James Bond: No Time to Die, Blade Runner 2049, Inception, Η λεπτή κόκκινη γραμμή, Ο τελευταίος Σαμουράι, Καλύτερα δε γίνεται, Ο κώδικας Da Vinci και πολλές-πολλές άλλες, παρουσιάζονται σε συνεχείς παγκόσμιες περιοδείες με εκατομμύρια ενθουσιώδεις θεατές στα διάσημα ορχηστρικά κονσέρτα του.

Ερμηνεύει η συμφωνική ορχήστρα

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση Ορχήστρας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Φωτισμοί

SEBASTIEN LANOUE

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η Φιλαρμόνια ξεκίνησε τη διαδρομή της τον Νοέμβριο του 2016. Ιδρύθηκε με στόχο να εκτελεί, να ηχογραφεί και εν γένει να προβάλλει την έντεχνη και ποιοτική μουσική.

H Φιλαρμόνια στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία κι έχει ήδη διαγράψει μια σημαντική διαδρομή στο ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα, έχοντας ερμηνεύσει πολλά έργα Ελλήνων συνθετών σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Φιλοδοξεί να συνεχίσει να προσθέτει τη δική της «νότα» στην προσπάθεια αναβάθμισης της μουσικής µας ζωής, με συνεχείς προσπάθειες για επέκταση και πρόοδο, όπως αποδεικνύει και η δημιουργία το 2020 τμήματος που ειδικεύεται σε συναυλίες με έργα μεγάλων ξένων συνθετών.

Στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2021 κι εν μέσω πανδημίας, η Φιλαρμόνια διοχέτευσε τη δραστηριότητά της στη δημιουργία βίντεο με έργα Ελλήνων συνθετών, δημιουργώντας τη σειρά 1821-2021. Ελευθερία-Δημιουργία, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2021 κυκλοφόρησε το τρίτο CD της Φιλαρμόνιας, με το επετειακό έργο του Γιώργου Κατραλή, Η Άλωση της Τριπολιτσάς, αφιερωμένο στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, με τη χορηγία του Δήμου Τρίπολης.

Πρόεδρός της είναι ο Καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Μαλιάρας, και Καλλιτεχνικός της Διευθυντής ο διεθνούς φήμης Αρχιμουσικός Βύρων Φιδετζής.

Μιχάλης Οικονόμου

Ο μαέστρος και συνθέτης Μιχάλης Οικονόμου σπούδασε Μουσικολογία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης Βιολί, Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση στο Εθνικό Ωδείο αποσπώντας πρώτα βραβεία, αριστεία και διακρίσεις σε όλα του τα διπλώματα. Λαμβάνοντας την υποτροφία του ΙΚΥ, συνέχισε τις μουσικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης αποκτώντας Master στη Διεύθυνση Ορχήστρας και Διδακτορικό στη Σύνθεση.

Δάσκαλοί του υπήρξαν μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής όπως οι Θόδωρος Αντωνίου, Lukas Foss, Jorma Panula, Gianluigi Gelmetti και David Hoose. Έχει τιμηθεί με έντεκα βραβεία σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων τα πρώτα βραβεία των διεθνών διαγωνισμών “Δημήτρης Μητρόπουλος” και “ALEA III”. Είναι τακτικός προσκεκλημένος μαέστρος όλων των Ελληνικών ορχηστρών και πολλών ορχηστρών του εξωτερικού, ενώ τα έργα του έχουν παιχτεί με μεγάλη επιτυχία ανά τον κόσμο.

Ο Μιχάλης Οικονόμου είναι διευθυντής του Μουσικού Τμήματος και τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μόνιμος αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας σε πολλά Ωδεία και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Από το 2013 είναι ο μόνιμος αρχιμουσικός του γκαλά των νικητών του διαγωνισμού OPERALIA του Plácido Domingo με έδρα το Λονδίνο και πραγματοποιεί περιοδείες του διαγωνισμού ανά τον κόσμο.

Είναι ο αρχιμουσικός της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

Πρόγραμμα παράστασης

John Williams:

Σούπερμαν (Superman), Κάπτεν Χουκ (Hook), Τα σαγόνια του καρχαρία (Jaws), Οι μάγισσες του Ήστγουικ (The Witches of Eastwick), Η Λίστα του Σίντλερ (Shindler's List), Χάρι Πότερ (Harry Potter), Ο Πόλεμος των Άστρων (Star Wars), Μόναχο (Munich), E.T. Ο Εξωγήινος, Ιντιάνα Τζόουνς (Raider's March), Star Wars: Across the stars (Love Theme From Attack Of The Clones), Jurassic Park, Star War: Imperial March (Theme From The Empire Strikes Back).

Hans Zimmer:

Μαδαγασκάρη (Madagascar), Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι (Driving Miss Dasy), Περλ Χάρμπορ (Pearl Harbour), Ο Κώδικας Da Vinci (The DaVinci Code), Κύματα φωτιάς (Backdraft), Interstellar, Μπάτμαν, Ο Σκοτεινός Ιππότης (Batman, The Dark Knight), Inception, Ο Μονομάχος (Gladiator), Οι πειρατές της Καραϊβικής (Pirates of the Caribbean).

The Music of

Hans Zimmer VS John Williams

Δημοτικό Θέατρο ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

9 & 10 Ιουλίου, 21:00

Πληροφορίες: 210-7258510

